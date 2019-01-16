Kayınvalidelerden oryantal show…
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün çok eğlenceli başladı.
Kayınvalideler stüdyoya dans ederek girince başta Fatih Ürek olmak üzere herkes bir anda şaşırdı. Sina'nın kayınvalidesi Songül Hanım, adaşı Songül Hanım ve Reyhan Hanım'ı da yanına alarak oryantal oynayınca stüdyoda renkli görüntüler oluştu. Fatih Ürek, eğlenceli anlar yaşatan kayınvalideleri tebrik etti.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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