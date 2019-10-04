Kayhan filmi TV'de ilk kez yayınlanacak - Kayhan filminin oyuncuları kimler?
Komedi filmi Kayhan, TV'de ilk kez izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Recep İvedik serileriyle önemli bir başarı elde eden Şahan Gökbahar’ı farklı bir tiplemeyi canlandırdığı Kayhan, TV8 sinema kuşağında verilecek. Peki, Kayhan filminin oyuncuları kimler?
Kayhan, Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı Türk komedi filmidir. Şahan Gökbakar'ın Kime Diyorum adlı televizyon programında canlandırdığı Kayhan karakterinin sinema uyarlamasıdır. 9 Şubat 2018'de vizyona giren filmde Şahan Gökbakar'a kadroda İrfan Kangı ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor.
Çekimlerinin tamamı İstanbul’da gerçekleştirilen ve beş haftada tamamlanan ‘Kayhan’ın hikayesi ise okulun geleneksel pilav gününe lise arkadaşlarını görmek için heyecanla gelen Kayhan’ın, kendisine hediye edilen 98 mezunları yıllığını görünce yaşadığı büyük şok ile başlıyor. Lise yıllarından beri dost bildiği herkesin aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan, yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atanamayınca kahkaha ve komedi dolu bir intikam hikayesinin fitili ateşleniyor. Lise arkadaşları için özenle hazırlanmış planlarını harekete geçiren Kayhan’a bu yolculukta kardeşi bildiği ve onu çok seven Orçun, (İrfan Kangı), eşi Sevim (Gökçe Eyüboğlu)’in tüm çabalarına rağmen eşlik ediyor.
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