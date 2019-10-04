Kayhan filmi TV'de ilk kez yayınlanacak - Kayhan filminin oyuncuları kimler?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKayhan filmi TV'de ilk kez yayınlanacak - Kayhan filminin oyuncuları kimler?
GeriTelevizyon Kayhan filmi TV'de ilk kez yayınlanacak - Kayhan filminin oyuncuları kimler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
04.10.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Kayhan filmi TV'de ilk kez yayınlanacak - Kayhan filminin oyuncuları kimler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayhan filmi TV'de ilk kez yayınlanacak - Kayhan filminin oyuncuları kimler?

Komedi filmi Kayhan, TV'de ilk kez izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Recep İvedik serileriyle önemli bir başarı elde eden Şahan Gökbahar’ı farklı bir tiplemeyi canlandırdığı Kayhan, TV8 sinema kuşağında verilecek. Peki, Kayhan filminin oyuncuları kimler?

Kayhan, Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı Türk komedi filmidir. Şahan Gökbakar'ın Kime Diyorum adlı televizyon programında canlandırdığı Kayhan karakterinin sinema uyarlamasıdır. 9 Şubat 2018'de vizyona giren filmde Şahan Gökbakar'a kadroda İrfan Kangı ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor. 

Çekimlerinin tamamı İstanbul’da gerçekleştirilen ve beş haftada tamamlanan ‘Kayhan’ın hikayesi ise okulun geleneksel pilav gününe lise arkadaşlarını görmek için heyecanla gelen Kayhan’ın, kendisine hediye edilen 98 mezunları yıllığını görünce yaşadığı büyük şok ile başlıyor. Lise yıllarından beri dost bildiği herkesin aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan, yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atanamayınca kahkaha ve komedi dolu bir intikam hikayesinin fitili ateşleniyor. Lise arkadaşları için özenle hazırlanmış planlarını harekete geçiren Kayhan’a bu yolculukta kardeşi bildiği ve onu çok seven Orçun, (İrfan Kangı), eşi Sevim (Gökçe Eyüboğlu)’in tüm çabalarına rağmen eşlik ediyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Cenazede büyük ayıp
Demet Akalın'dan Hadise'ye ağır sözler
Beklenen oldu! Beren ile Kenan kararını verdi...
Bebeğin cinsiyeti belli oldu