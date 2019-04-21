Katerina Dalaka kimdir, Atakan ile aşk mı yaşıyor?
Katerina Dalaka, Survivor 2019'un en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Karşı takımdan Atakan ile oldukça samimi diyaloglar yaşayan Katerina Dalaka'ın hayatı yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Katerina Dalaka kimdir, Atakan ile aşk mı yaşıyor?
Katerina Dalaka, Survivor 2019’un Yunan takımında yer aldı. Katerina Dalaka Almanya’nın Münih kentinde, 20 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya geldi. Sportmen bir aileden gelen genç yarışmacı, Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonluğu bulunan Katerina Dalaka, Survivor Yunanistan 2018 yarışmacılarından biriydi. Yunanistan ekibinde yarışan Dalaka, rakip takımda yer alan Atakan'a karşı olan hislerini açıkça anlatmıştı. Atakan'ın kendisine verdiği bilekliğin onun için çok anlamlı olduğunu söyleyen Dalaka, Atakan'a sempati duyduğunu dile getirmişti.
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