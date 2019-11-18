Karlar Ülkesi 2 ne zaman sinemalarda vizyona girecek?
2013'te vizyona giren Karlar Ülkesi, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan animasyon filmi olmuştu. Karlar Ülkesi filmin devamı olan Karlar Ülkesi 2'nin vizyon tarihi, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Karlar Ülkesi 2 ne zaman sinemalarda vizyona girecek?
Ara tatilin başlamasıyla birlikte, tatili sinema keyfi yaparak değerlendirmek isteyen çok sayıda öğrenci, Karlar Ülkesi 2 filminin vizyon tarihini araştırıyor. İşte, Karlar Ülkesi 2 filmi hakkında tüm ayrıntılar...
Akademi ödüllü yönetmenler Chris Buck, Jennifer Lee ve yapımcı Peter Del Vecho’nun imzasını taşıyan ve orijinal adı 'Frozen 2' olan Karlar Ülkesi 2 filmi, 20 Kasım 2019'da vizyona girerek seyirciyle buluşacak.
FİLMİN KONUSU
Karlar Ülkesi 2, Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu ediyor. Elsa neden büyülü güçlerle doğdu? Bu sorunun cevabının peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.
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