Kardeşim Benim 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Kardeşim Benim 2 filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Kardeşim Benim 2’nin başrollerini Burak Özçivit ve Murat Boz paylaşıyor. Burak Özçivit ve Murat Boz filmde iki kardeşi canlandırıyor. Peki, Kardeşim Benim 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda başka kimler var?
İlki 2016 yılında çekilen Kardeşim Benim’ in ikinci filminde başrolleri yine Burak Özçivit ve Murat Boz üstlendi, ikiliye Leyla Feray ve Pınar Deniz eşlik etti. İlki İstanbul ve Ege Bölgesi ağırlıklı olan filmin ikincisi Karadeniz’de çekildi. Filmin çekimleri, Rize merkez, Pazar ve Çamlıhemşin ilçelerinde gerçekleştirildi.
KONUSU
İki ünlü kardeş Hakan ve Ozan, arkadaşları Tato'ya karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, uzanan bir maceranın içinde bulurlar.
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