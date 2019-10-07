Kardeş Çocukları final yapıyor! Kardeş Çocukları'nın finalinde neler olacak?
Star TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Kardeş Çocukları, bu haftaki 21. bölümünün ardından ekran macerasını noktalayarak final yapacak. Kardeşi Çocukları'nın final bölümünde Yıldırım, Hayat'ın kendi kızı olduğunu öğrenecek. Peki, Kardeş Çocukları'nın finalinde başka neler olacak?
Ayça Bingöl, Mehmet Aslantuğ, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı Kardeş Çocukları, yayınlanacak 21. bölümüyle final yapacak. Ekranlara veda edecek Kardeş Çocukları'nın finalinde neler olacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Kardeş Çocukları'nın 21. final bölümü özeti ve fragmanları...
Kardeş Çocukları'nın 8 Ekim Salı akşamı ekranlara gelecek 21. final bölümünde;
Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratır. Hayat annesine olan bütün kırgınlığıyla Savaş’a sığınırken, Umay’ın dengesi tamamen bozulur. Adnan, yalıdaki yemekte yaşanan bütün gelişmeleri takip edip, rotasını Umay’dan Ümran’a doğru kırarken, Umay, Reşat’ın Hayat ve Yıldırım’la ilgili gizli gündeminden habersiz, Yıldırım ve Ümran’ın evlenmesine engel olmak için hızla harekete geçer.
Hayat, Savaş’a karşı yaşadığı duygu karmaşasından kaçmak isterken işleri iyice karıştırırken Savaş ise gözünü karartmış Hayat’ın peşindedir. Ümran, ortağı olduğu yalanların ve yıkıcı gerçeklerin arasına sıkışmış, Yıldırım’a gönlünden geçen cevabı veremezken, baba ve kızı birbirine kavuşturmak için çıktığı yolda giderek umudunu daha çok kaybeder. Ümran’ın tüm umutları tükenmişken kadere doğru atılan küçük bir adımın bütün yolları açacağından habersizdir
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