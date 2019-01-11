Kanlı Dövüş filminin oyuncuları kimler? İşte kadrosu ve konusu
Aksiyon filmi ‘Kanlı Dövüş’ beyazperde ardından TV’de ilk kez Kanal D izleyicileriyle buluşuyor. Tanıtımı günler öncesinden paylaşılan Kanlı Dövüş filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. İşte, Kanlı Dövüş filminin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin detaylı bilgi
Başrollerinde Amy Johnston, Muriel Hofmann, Kathy Wu, Jenny Wu ve Jet Tranter'ın olduğu aksiyon filmi "Kanlı Dövüş" Kanal D'de! 2016 yılında vizyona giren Kanlı Dövüş, sorunları olan genç ve güzel bir Amerikalı kadının, Wudang şampiyonu olan Shu ile karşılaşmasını ve sonrasında gelişen olayları anlatıyor.
KONUSU
Sorunları olan genç ve güzel bir Amerikalı kadın, sırt çantasıyla gittiği Hong Kong’ta kendisini soymaya çalışan üç hırsızdan kurtulunca, bir Wudang şampiyonu olan Shu’nun dikkatini çeker. Genç kadını dünyanın en büyük gizli kadınlararası dövüş sanatları turnuvasına sokmak üzere yetiştirmeye karar verir. Aylar süren yoğun ve insafsız bir hazırlıktan sonra Jane, aralarında Shu’nun en büyük rakibi olan Shaolin ustası Wai’nin çırağı Ling’in de olduğu, dünyanın en ölümcül kadınlarının karşısına çıkmaya hazırdır.
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