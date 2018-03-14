Kanatsız Kuşlar 38. bölüm fragmanında Muzaffer yıkılıyor

Kanatsız Kuşlar dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Nefise, gözlerini açtığı andan itibaren Muzaffer'i sayıklar ve bu durum, artık gerçek yüzünü gösteren Kemal'i daha da çıldırtır. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Muzaffer, Kemal'in sinsi oyunuyla yıkılmıştır. Ancak onun masum olduğuna asla inanmaz. Nefise, gözlerini açtığı andan itibaren Muzaffer'i sayıklar ve bu durum, artık gerçek yüzünü gösteren Kemal'i daha da çıldırtır.

Çocuklar, annelerinin kaçırıldığını öğrenince perişan olurlar. Cemre'nin gözü gerçekleri göremeyecek kadar kararmıştır. Zeynep, kardeşinin kararı karşısında büyük bir şok yaşamaktadır.

Ailenin üzerinde dolaşan kara bulutlar karşısında hiç kimse bir şey yapamazken Onur, inisiyatifi ele almak zorunda kalır. Ancak Emre ve Muzaffer'in arası bu kez kolay kolay düzelmeyecek şekilde açılır.

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