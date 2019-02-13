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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
13.02.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Kanal D'nin 'Zalim'i

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Kanal D'nin 'Zalim'i

Kanal D, iddialı bir yapımı seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerini paylaştığı ‘Zalim İstanbul’ yakında başlıyor.

Yapımcılığını Avşar Film’in üstlendiği “Zalim İstanbul” yakında Kanal D’de başlayacak. Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, öykü ve senaryosu Sırma Yanık’a ait dizi, usta isimler ile genç oyuncuları aynı sette buluşturdu. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in rol aldığı dizi, şimdiden hikâyesiyle de merak uyandırdı.

Kanal Dnin Zalimi

Fikret Kuşkan

SEHER’İN BÜYÜK SINAVI

Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesini konu alan “Zalim İstanbul”; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlisi olan Agah Karaçay ile yolunun kesişmesi sonrasında yaşadıklarını ekrana taşıyacak. “Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir” sloganıyla yola çıkan “Zalim İstanbul”un çekimleri devam ediyor.

Kanal Dnin Zalimi

Mine Tugay
Kanal Dnin Zalimi

Deniz Uğur

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