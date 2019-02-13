Kanal D'nin 'Zalim'i
Kanal D, iddialı bir yapımı seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerini paylaştığı ‘Zalim İstanbul’ yakında başlıyor.
Yapımcılığını Avşar Film’in üstlendiği “Zalim İstanbul” yakında Kanal D’de başlayacak. Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, öykü ve senaryosu Sırma Yanık’a ait dizi, usta isimler ile genç oyuncuları aynı sette buluşturdu. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in rol aldığı dizi, şimdiden hikâyesiyle de merak uyandırdı.
Fikret Kuşkan
SEHER’İN BÜYÜK SINAVI
Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesini konu alan “Zalim İstanbul”; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlisi olan Agah Karaçay ile yolunun kesişmesi sonrasında yaşadıklarını ekrana taşıyacak. “Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir” sloganıyla yola çıkan “Zalim İstanbul”un çekimleri devam ediyor.
Mine Tugay
Deniz Uğur
Yorumları Göster
Yorumları Gizle