Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu ne zaman başlayacak? İlk tanıtım fragmanı yayınlandı!
Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House’un Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu, Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Ebru Özkan gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Hekimoğlu konusuyla da merak konusu oldu. Şimdiden adından söz ettirmeye başlayan dizide ilk tanıtım fragmanı ekranlara geldi. Peki, Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak? İşte, Hekimoğlu'nun tanıtımından ilk kareler.
Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla Kanal D'de başlayacak. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplayan dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Şimdiden dizi için sabırsızlananlar, Hekimoğlu'nun yayın tarihini araştırmaya başladı. Peki, Hekimoğlu ne zaman yayınlanacak? İşte, Hekimoğlu'nun yayın tarihi ve ilk fragmanı.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında Kanal D'de başlıyor! Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.
HEKİMOĞLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Hekimoğlu yakında Kanal D'de başlıyor.
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