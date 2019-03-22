Kalk Gidelim'in 63. bölümünde Canberk Nehir'e aşık olduğunu söyleyecek
TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisi bu hafta da izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Sevilen dizinin 63. bölüm fragmanları yayınlandı. Kalk Gidelim'in 63. bölümünde Canberk ise Nehir’e olan aşkını açıklayacak mı? İşte Kalk Gidelim dizisinin 63. bölümüne dair bazı bilgiler...
Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayri gibi oyuncuların yer aldığı TRT ekranlarında yayınlanan dizinin 63. bölümü 23 Mart Cumartesi akşamı seyircilerle buluşacak. Dizide bu hafta Canberk Nehir’e açılmak ona aşık olduğunu söylemek için gerekli cesareti toplayacak. Peki Canberk ise Nehir'e olan aşkını söyleyebilecek mi?
KALK GİDELİM'İN 63. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kalk Gidelim'in 63. bölümünde; Seyfettin ve Sevda, Ali Demir’in gönderdiği zehirli meyveyi yer ve Halim’in evine giderken yolda fenalaşıp yığılırlar. Tam kimsenin olmadığı bir anda köye gelen yabancı bir genç tarafından kurtarılır ve hastaneye kaldırılırlar.
Nehir, babasına bir adım yaklaştığı sırada İstanbul’daki arkadaşından beklenmedik bir haber alır. Bu haber aslında sadece Nehir’i değil aslında Canberk’i de etkileyecek bir haberdir. Canberk ise Nehir’e açılmak ona aşık olduğunu söylemek için gerekli cesareti toplar hatta köye gelen gençle Nehir’e sürpriz hazırlar. Fakat asıl sürprizi Canberk kendisine yaptığını anlamakta gecikmez.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle