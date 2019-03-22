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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.03.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim'in 63. bölümünde Canberk Nehir'e aşık olduğunu söyleyecek

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Kalk Gidelim'in 63. bölümünde Canberk Nehir'e aşık olduğunu söyleyecek

TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisi bu hafta da izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Sevilen dizinin 63. bölüm fragmanları yayınlandı. Kalk Gidelim'in 63. bölümünde Canberk ise Nehir’e olan aşkını açıklayacak mı? İşte Kalk Gidelim dizisinin 63. bölümüne dair bazı bilgiler...

Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayri gibi oyuncuların yer aldığı TRT ekranlarında yayınlanan dizinin 63. bölümü 23 Mart Cumartesi akşamı seyircilerle buluşacak. Dizide bu hafta Canberk Nehir’e açılmak ona aşık olduğunu söylemek için gerekli cesareti toplayacak. Peki Canberk ise Nehir'e olan aşkını söyleyebilecek mi?

KALK GİDELİM'İN 63. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kalk Gidelim'in 63. bölümünde; Seyfettin ve Sevda, Ali Demir’in gönderdiği zehirli meyveyi yer ve Halim’in evine giderken yolda fenalaşıp yığılırlar. Tam kimsenin olmadığı bir anda köye gelen yabancı bir genç tarafından kurtarılır ve hastaneye kaldırılırlar.

Nehir, babasına bir adım yaklaştığı sırada İstanbul’daki arkadaşından beklenmedik bir haber alır. Bu haber aslında sadece Nehir’i değil aslında Canberk’i de etkileyecek bir haberdir. Canberk ise Nehir’e açılmak ona aşık olduğunu söylemek için gerekli cesareti toplar hatta köye gelen gençle Nehir’e sürpriz hazırlar. Fakat asıl sürprizi Canberk kendisine yaptığını anlamakta gecikmez.

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