Kalk Gidelim 55. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kalk Gidelim dizisi 55. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. Fragmanlarda, ekranlara gelecek yeni bölümün oldukça hareketli geçeceği görülüyor. Peki, Kalk Gidelim'in yeni bölümünde neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Hayrettin'in paylaştığı Kalk Gidelim 26 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala yayınlanan fragmanları merak eden diziseverler Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İşte, Kalk Gidelim'in 55. yeni bölüm fragmanları...
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