Kalk Gidelim 40. bölüm fragmanında Seyfettin'in cevabı ne olacak?
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan 40. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mustafa Ali’nin ayarladığı dondurma firmasının süt çiftliğine yaptığı 20 Milyon liralık teklife Seyfettin’in ne cevap vereceği merak konusudur. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mustafa Ali ve Halil satışın olup paranın üçe bölünmesini isteseler de son sözü Seyfettin söyleyecektir. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mustafa Ali’nin ayarladığı dondurma firmasının süt çiftliğine yaptığı 20 Milyon liralık teklife Seyfettin’in ne cevap vereceği merak konusudur. Mustafa Ali ve Halil satışın olup paranın üçe bölünmesini isteseler de son sözü Seyfettin söyleyecektir. Bu yüzden Mustafa Ali, Seyfettin’i farklı bir yaklaşımla ikna etmeye çalışır. Seyfettin süt çiftliğini satmamaya kararlı olsa da Mustafa Ali yüzünden kafası karışmıştır. Meryem ise yoğurthanenin başına eski fabrikatör Ercan’ı getirmeyi düşünür. Halil düğün hazırlığı içinde olduğundan Ercan’a bir miktar daha para kaptırır. Diğer yandan Şakir ile Dudu, Veli ile Duru’dan önce evlenmek için hamle üstüne hamle yaparken, Veli de Şakir’in ataklarına karşı boş durmaz elbette. Fakat Şakir’in Veli’yi atlatmak için bambaşka bir planı vardır. Halim ise Badegül’le evlenmesinin tek yolunun onu kaçırmak olduğuna kanaat getirir. Dedesinden de icazet alan Halim, Badegül’ü kaçırıp nikah salonuna götürmek için büyük bir gizlilik içinde planını yürütür. Dudu ve Duru düğün için hazırlıklarını yaparken kız babası olan Mustafa Ali ile Halil de kızlarının evden uçup gideceği için apayrı bir duygusallık içine girerler.
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