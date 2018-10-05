Kalk Gidelim 40. bölüm fragmanında Seyfettin'in cevabı ne olacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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05.10.2018 - 18:30, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim 40. bölüm fragmanında Seyfettin'in cevabı ne olacak?

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Kalk Gidelim 40. bölüm fragmanında Seyfettin'in cevabı ne olacak?

Kalk Gidelim dizisi yayınlanan 40. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mustafa Ali’nin ayarladığı dondurma firmasının süt çiftliğine yaptığı 20 Milyon liralık teklife Seyfettin’in ne cevap vereceği merak konusudur. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Kalk Gidelim dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mustafa Ali ve Halil satışın olup paranın üçe bölünmesini isteseler de son sözü Seyfettin söyleyecektir. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mustafa Ali’nin ayarladığı dondurma firmasının süt çiftliğine yaptığı 20 Milyon liralık teklife Seyfettin’in ne cevap vereceği merak konusudur. Mustafa Ali ve Halil satışın olup paranın üçe bölünmesini isteseler de son sözü Seyfettin söyleyecektir. Bu yüzden Mustafa Ali, Seyfettin’i farklı bir yaklaşımla ikna etmeye çalışır. Seyfettin süt çiftliğini satmamaya kararlı olsa da Mustafa Ali yüzünden kafası karışmıştır. Meryem ise yoğurthanenin başına eski fabrikatör Ercan’ı getirmeyi düşünür. Halil düğün hazırlığı içinde olduğundan Ercan’a bir miktar daha para kaptırır. Diğer yandan Şakir ile Dudu, Veli ile Duru’dan önce evlenmek için hamle üstüne hamle yaparken, Veli de Şakir’in ataklarına karşı boş durmaz elbette. Fakat Şakir’in Veli’yi atlatmak için bambaşka bir planı vardır. Halim ise Badegül’le evlenmesinin tek yolunun onu kaçırmak olduğuna kanaat getirir. Dedesinden de icazet alan Halim, Badegül’ü kaçırıp nikah salonuna götürmek için büyük bir gizlilik içinde planını yürütür. Dudu ve Duru düğün için hazırlıklarını yaparken kız babası olan Mustafa Ali ile Halil de kızlarının evden uçup gideceği için apayrı bir duygusallık içine girerler.

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