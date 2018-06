Kalbimin Sultanı oyuncuları ile dikkat çekti! İşte Kalbimin Sultanı oyuncu kadrosu

Kalbimin Sultanı oyuncu kadrosu içerisindeki isimler dikkat çekmeye devam ediyor. 2. Mahmud döneminde yaşanan olayları ekrana getirecek olan Kalbimin Sultanı oyuncuları arasında tanınmış birçok isim yer alıyor. Hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, büyük bir aşkın pençesine düşmüştür. Bundan sonra gelişecek olaylar ise bunun üzerine kurgulanacaktır. Peki, Kalbimin Sultanı oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte detaylı bilgiler

KALBİMİN SULTANI OYUNCULARI

2. MAHMUT / Ali Ersan Duru



Sultan Mahmud, Birinci Abdülhamid ile Nakş-ı Dil’in oğlu olarak 20 Temmuz 1785 günü Topkapı Sarayında doğar. Sultan Mahmud devletin çürümüş, yeniçerilerin kangren olmuş yapısından dolayı büyük üzüntü duyar. Gerçekleştirmek istediği devrimlerin önündeki en büyük engel olan Yeniçeri Ocağını kaldırmaya ant içer.

3. Selim’in hatalarını yapmamakta kararlıdır. Adımlarını teker teker atacaktır. Mahmud esprili, sanata düşkün, hoşsohbet bir adamdır. Ünlü bir hattattır.



Yenilikçi bir adam olmasının yanında geleneklerine de son derece bağlıdır. Arapça ve Farsçaya vâkıftır fakat Fransızcası iyi değildir. Anna’dan aldığı derslerle Fransızcasını geliştirir.



Geç başladığı için yeterince öğrenemediği bu batı dilini çocuklarının öğrenmesine çok önem verir. Anna’nın görevi kabul edişiyle Mahmud ile Anna’nın dersleri de başlamış olur. Önceleri basit bir dersle başlayan ilişkileri Mahmud’un sabırsızlıkla beklediği buluşmalara döner.

ANNA / Aleksandra Nikiforova



Anna, 20 yaşında ve görenin bir daha bakmak istediği güzellikte bir genç kızdır.



2. Mahmud’un çocuklarına Fransızca öğretmek için saraya çağırılır ve görevlendirilir. Sevgi dolu, kibar, özgürlüğüne düşkün, kültürlü, tarihe ve sanata ilgili , esprili bir kadındır. Heyecanlandığında çok konuşur ve sevimlilik düzeyinde sakarlıklar yapar.

Saray’da bu özellikleri O’nu 2. Mahmud’un gözünde diğer kadınlardan ayırır. Süse düşkün değildir ama bakımlıdır. Saf güzelliği onun diğer kadınlardan farklı olarak öne çıkmasına neden olur. Bu durum da sarayda, özellikle 2. Mahmud’un gözdesi olan Hoşyar Sultan ile yaşanacak irili ufaklı entrikalara sebep olacaktır.



Anna her şeyin üstesinden gelebilecek cesarete, bilgiye sahip olsa da kalbine söz geçirebilecek midir? Bunu kendi dahi bilemez.

ESMA SULTAN / Emel Çölgeçen



Sultan 4. Mustafa’nın kız kardeşi olan Esma Sultan, henüz 14 yaşında iken Kaptan-ı Derya Hüseyin Paşa ile evlendirilmiştir. Kendisinden 22 yaş büyük kocası vefat ettiğinde, Esma Sultan 25 yaşında dul kalır.

Esma Sultan’ın en belirleyici özelliği iktidar tutkusudur. Bu özelliğini annesinden alır. Ağabeyi 4. Mustafa’nın tahttan indirilişini ve öldürülüşünü asla kabullenmeyen Esma Sultan, annesi Sineperver ile birlikte Sultan Mahmud’u tahttan indirip yerine kendi geçmek isteyecek kadar gözü karadır. Halet efendi sayesinde Yeniçerilerle arasını iyi tutar. Yeniçeri Ağası Habib Ağa ile işbirliği yapıp, Yeniçerileri ayaklandırmanın yollarını arar.

NAMIK PAŞA / Tansel Öngel



Sultan Mahmud’un çocukluk arkadaşı olan Namık, Enderunda yetiştirildikten sonra Manisa sancağına gönderilmiştir. Mahmud, tahta çıkmasıyla beraber çok güvendiği Namık’ı Avrupa’ya gönderir. Avrupa devletlerinin idari, mali, askeri yapılanmalarını inceleyen Namık, İstanbul’a getirtilir.

Sultan Mahmud, gerçekleştireceği devrimler için onu Sır Katibi olarak görevlendirir. Ondan gözü, kulağı, gölgesi olmasını ister. İlk icraatları da kangren olmuş Yeniçeri ocağından kurtulmaktır.

HOŞYAR SULTAN / Beste Kökdemir



Hoşyar, Sultan Mahmud’un ikinci ve gözde hasekisidir. Şehzade Abdülhamit’i dünyaya getirdiği gün saraydaki yerini garantilemiştir. Gelecekte valide sultan olabilmek için yapması gereken tek şey, doğru adımları atabilmek ve Mahmud’un sevgisini kaybetmemektir.

Haremdeki en güzel kadın olan Hoşyar Sultan son derece cömert ve şefkatli bir insandır. Bu saflığı ve temizliği ile Mahmud’un kalbine girmiştir. Entrikalarla uğraşmak onun yaradılışında yoktur. Ama hayat insanları törpülerken insafsız davranır. Mahmud’a deli gibi aşık olan Hoşyar, Anna’nın saraya gelişiyle tüm dengesini kaybeder.

HALET EFENDİ / Tuncer Salman



Halet Efendi, kinciliği ve acımasızlığı ile isim yapmış bir devlet adamıdır. Özellikle muhaliflerini, menfaatine dokunanları bilhassa makamına rakip gördüklerini asla affetmez.



Halet efendi, Sultan Mahmud’un gerçekleştirmek istediği büyük yeniliklerin, kendi çıkarlarına zarar vereceğini düşündüğünden birtakım önlemler alır. Esma Sultanı payitahtın ortağı olmak için cesaretlendirir. Yeniçeri ocağını Mahmud’a karşı her an tetikte tutar. Bütün bu kargaşanın içinde cebine büyük rüşvetle indirmeyi ihmal etmez.

MUSA / SİLAHTAR AĞA / Taner Rumeli



Musa Sultan Mahmud’un bir nevi korumasıdır. Zahir’e göre daha saf biridir. Zahir ile beraber Mahmud’un en çok gördüğü insandır. Musa Zahir ile atışmayı çok sever. İkisi de yaptıkları hataları kabul etmezler.



Mahmud’un en güvendiği insanlardan biridir. Mahmud’un her şeyini bilir. Onu korumak için canını verebilecek kadar hükümdarına bağlıdır.

AMBER AĞA / Bülent Seyran



Amber ağa ağzı güzel laf yapan, esprili, neşeli, ikna kabiliyeti yüksek, sezgileri kuvvetli bir insandır. Haremde ondan habersiz bir kuş bile uçmaz. Her yerde gözü kulağı vardır.



Haremdeki en değerli şeyin bilgi olduğunu bilir ve onu çok iyi kullanır. Amber İstanbul’a köle olarak getirilmiştir vakti zamanında.



Üstüne üstlük güneş altında saatlerce bekletilmesine karşın, su ve ekmek dışında tek bir yiyecek geçmemiştir boğazından.



Amber ağa saraya geldiği ilk günden itibaren Anna’yı sever. Ona ‘Güvercin’ adını takan da Amber Ağa olur. Süreçte Mahmud’la birlikte olabilmeleri için daima Anna’nın yanında duracaktır.

ZAHİR / HAS ODABAŞI / Sadi Celil Cengiz



Sultan Mahmud’un bir kolu Musa ise diğeri de Zahir’dir. Bir elmanın iki yarısı gibidirler. Zıttırlar ama birbirlerini tamamlarlar. Biri aksa diğeri karadır. Zahir çabuk sinirlenen biridir. Musa bu özelliğini ona karşı her zaman kullanır.



Zahir, Sultan Mahmud’un odasına giren sinekten bile haberdardır. Onu her türlü kötülükten korumak için her an tetikte bekler.

AŞUBCAN SULTAN / Açelya Devrim Yılhan



Aşubcan Sultan Mahmud’un ilk hasekisidir. Kızı Saliha Sultandır. Aşubican Alçakgönüllü, etrafındaki insanları kırmamaya çalışan, iyiden doğrudan yana, güler yüzlü bir kadın olarak hayatını sürdürmektedir. Hoşyar’in bir şehzade doğurmasıyla birlikte, hem sarayda, hem Mahmud’un nazarında ikinci kadın statüsüne düşmüştür.



İlk başlarda sevgisinden ve sadakatinden buna üzülse de sonralarda kendini toparlamayı bilmiştir. Çünkü birinci kadın olmaya çalışmak, iktidara heveslenmek, bunun için mücadele etmek hep kibrin getirdiği sorunlardır. Aşubcan bunu bilir ve yoluna böyle devam eder.

SİNEPERVER SULTAN / Itır Esen



Sineperver, Esma Sultan ve 4. Mustafa’nın annesidir. Sultan Abdülhamit, Ruhşah adında bir cariyeye aşık olduğu için, hiçbir zaman onun tam manasıyla gözdesi olamamıştır. Hep ikinci kadını olarak kalmıştır. En büyük başarısı 4. Mustafa’yı doğurmak olmuş ama valide sultanlığı çok kısa ömürlü olmuştur.



Hırslı ve iddialı bir kadın olan Sineperver, gerçekleştiremediği bütün hırslarını ve arzularını küçüklüğünden itibaren kızı Esma’ya aşılamıştır. En büyük arzusu oğlu 4. Mustafa’nın haksızca tahttan indirilmesinin ve öldürülmesinin intikamını almaktır. Esma’yı isteklerini gerçekleştirmesi için kışkırtır.

CEVRİ KALFA / Ayten Soykök



Cesur, kıvrak zekalı ve efendisine sadık bir kadındır. Zor ve tehlikeli anlarda telaş yapmaz. Sakin ve soğukkanlı bir şekilde sorunları çözer. Aynen cellatların elinden şehzade Mahmud’u ustalıkla kurtarması gibi... Mahmud’un şehzadeliğinde Padişah IV. Mustafa, Osmanlı’nın tek varisi kalabilmek için, cellatlarına III. Selim ve Şehzade Mahmud’un ölüm emrini verir.



Selim’i öldüren cellatlar soluğu Mahmud’un tutulduğu kafes odasında alırlar. Cevri kalfa hamamdan aldığı kor halindeki ateşi ve külleri avuç avuç cellatların üstüne atarak Mahmud’un hayatını kurtarır.

AYPERİ / Özge Özkaplan



Ayperi 18 yaşında kara saçlı, kara kaşlı, ay yüzlü bir Çerkez kızıdır. Küçük yaştan itibaren ailesi tarafından saraya cariye olarak satılmak üzere yetiştirilmiştir.



Sonunda saraya satılmış ve çok da iyi bir eğitimden geçmiştir. Anna’nın saraya muallime olarak gelmesiyle de ona hizmet etmeye başlar. Anna’nın hem en büyük dert ortağı hem de haremdeki en büyük yol göstericisidir.

FETTAH AĞA / Ötüken Hürmüzlü



Yeniçeri ocağını kaldırmaya karar veren Sultan Mahmud’un ilk icraatı ‘Sinsi’ lakaplı yeniçeri ağası Fettah Ağa’yı azletmek olur. Rüşvet kanallarının kesilmesiyle beraber Fettah ağa kendine yeni kaynaklar aramaya başlar. Bu maksatla ocak içindeki muhalefet, eski yeniçeri ağası Fettah Ağa’nın etrafında örgütlenir.



Sultan Mahmud’un yaptığı her yeniliğe karşı çıkar yeniçeriler. Esma Sultan’ın maddi desteği ile yeni bir ayaklanmayı örgütlemesi zor olmaz Fettah ağanın.

SALİHA SULTAN/ Aslıhan Malbora



Aşubcan Sultan’ın kızıdır. Çok güzel bir kızdır, ama oldukça şımarıktır. Her fırsatta soylu bir aileden geldiğini hatırlatmaktan zevk alır. Çıkarları için kız kardeşi Gülfidan Sultanı kullanmaktan çekinmez. Saraydaki iyi niyetin göstergesi olan annesi Aşubcan’dan nefret eden Saliha, onu sürekli tamahkar olmakla eleştirir. Annesi ikinci kadın olmaya, arka plana itilmeye göz yuman, başarısız, pısırık, beceriksiz biridir ona göre. Saliha asla onun gibi olmak istemez. Çok hırslıdır, kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Annesiyle tartıştığı, Hoşyar ile anlaştığı konunun başını işte bu konu çeker. Yani kibir.

GÜLFİDAN SULTAN/ Gamze Doğanoğlu



Gülfidan Sultan, ailesini küçük yaşta kaybettiğinden içine kapanık bir genç kızdır. Kız kardeşi Saliha Sultandan farklı olarak ağırbaşlı ve hayalperesttir. Gülfidan da Saliha gibi güzel bir kızdır. Ama güzel olduğunun farkında değildir. Kardeşlerine çok düşkündür.



Gülfidan hat sanatında çok yeteneklidir. Babasının izinde onun kadar iyi bir hat sanatçısı olmak için dersler alır ve çalışır.

ŞEHZADE ABDÜLMECİD / Enes Göçmen



Şehzade Abdülmecid kırılgan, içe kapanık ve ağırbaşlı bir çocuktur. Vaktini okumakla, araştırmakla, soru sormakla ve dünyayı anlamaya çalışmakla geçirir. Özellikle gökbilime çok meraklıdır. Fransızca kitaplar okuyabilmesi için Anna’yı saraya muallime olarak getirtir. Abdülmecid, Anna’nın en hevesli öğrencisi olur.

ŞEHZADE ABDÜLHAMİD / Çınar Kibritçioğlu



Şehzade Abdülhamid, Hoşyar Sultanın ilk ve tek çocuğudur. İlgi çekmeyi çok seven bir çocuktur. Canı sıkıldığında ve istemediği şeyleri yapmak zorunda kaldığında söylediği ilk şey “ben padişah olunca” cümlesi olur.

BÜYÜKELÇİ DİMİTRİ / Shcherbina Dmitry



Osmanlı Rus Büyükelçisi Dimitri, Sultan Mahmud tahta çıktığı andan itibaren ona karşıdır. Çünkü Mahmud’un yenilikçi tavrı onu endişelendirmektedir.



Dağılma dönemine girmiş Osmanlı İmparatorluğunu ayağa kaldırma potansiyeli olan bu padişahı engellemek için her türlü yola başvurur. Dimitri gerçek bir politikacı gibi, bir yandan Mahmud’dan yana görünürken bir yandan da kuyusunu kazmaktan geri durmaz. Osmanlı’yı bitirmek ve yeniden Bizans’ı inşa etmek isteyen ‘Ethniki Hetairia’ gizli teşkilatının üyesidir.

PÖTR / Rudensky Andrey



Anna’nın babası Pötr, İstanbul’daki Rus sefarethanesinde kâtiplik yapan müzmin bir insandır. İyi niyetli, büyük gönüllü, herkese yardımcı olan, çalışkan biridir.



Pötr, Anna’nın eğitimi için her şeyi yapmış, onu üniversitelere bile göndermiş, hiçbir masraftan kaçınmadan kızını annesi gibi erdemli, bilgili biri haline getirmiştir. Beraberce sefarathanede çalışır, evlerine dönüp huzur içinde yaşarlarken Anna ani bir kararla sarayda çalışacağını söylemiştir.



Pötr kızına saygı duyduğundan karşı çıkmamıştır, tek dileği onun mutlu olmasıdır.

JEAN PIERRE / Mark Levitas



Jean Pierre Fransa’nın İstanbul’daki sefiridir. Dimitry’nin de başlıca suç ortaklarından biridir, çünkü Dimitry’nin Fransa ile olan gizli görüşmelerini Jean Pierre sağlamaktadır. Dimitry kadar gözü kara ve öfkeli biri değildir, aksine sakin ve diplomatik bir yapısı vardır. Bu sayede çoğu zaman Dimitry’i atacağı ani adımlar konusunda frenler, kontrolsüz öfkesini dizginlemeye çalışır. Tarafı şimdilik Esma ve Dimitry’nin yanıdır ama diplomasi gerektirirse diğer tarafa geçmekten de tereddüt etmeyecek bir adamdır.

SADRAZAM / Yılmaz Meydaneri



Benderli Selim Sırrı Paşa, Enderun’da yetişmiş devlet adamlarından biridir. Önce kapıcı başı sonra bostancı başı sonra da sadrazam olmuş hırslı ve deneyimli bir devlet adamıdır.



Sultan Mahmud’un yeniçeri ocağını kaldırırken ve devletin kurumlarını yeniden inşa ederken en çok güvendiği ve destek aldığı paşalardan biridir.



Benderli Selim Paşa yeniçerilerin son ayaklanmasının bastırılmasında ve ocağın kaldırılmasında büyük rol oynayacaktır. Sultana bağlı, akıllı, tecrübeli, sağduyulu bir adamdır.

REYHAN KALFA / Gülay Hüseyinova



Reyhan küçük yaşta yuvasından kopmuş, sonunda kendisini İstanbul’da bulmuştur. Talih yüzüne gülmüş Esma Sultan’ın yalısına girmiştir. Korktuğunun aksine Esma Sultan ona çok iyi davranmış, olmayan kız kardeşi gibi sevmiştir Reyhan’ı. Reyhan da Esma Sultan’a gönülden, büyük bir sadakatle bağlıdır. Zamanla Esma’nın güvenini kazanmış ve kalfası olmuştur. Esma’dan hiçbir şey gizlemez. İyi kalpli, sevgi dolu bir ızdır.