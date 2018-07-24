Kalbimin Sultanı 7. bölüm fragmanında Yeniçeriler ayaklanmaya kararlı
Kalbimin Sultanı yayınlanan 7. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sultan Mahmud, gerçek yeniçerilere ait olmayan esameleri toplatmış ve oradan gelecek bütçe donanmanın iyileştirilmesine harcanacaktır. İşte, Kalbimin Sultanı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kalbimin Sultanı dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Namık’ın çalışmaları yeniçeri içinde huzursuzluğa neden olur. İşte, Kalbimin Sultanı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Sultan Mahmud, gerçek yeniçerilere ait olmayan esameleri toplatmış ve oradan gelecek bütçe donanmanın iyileştirilmesine harcanacaktır. Namık’ın çalışmaları yeniçeri içinde huzursuzluğa neden olur. Halet Efendi, bir yandan Namık’la güç savaşını sürdürürken, diğer yandan yeniçerilerin ruh halini kontrol etmektedir. Esamalerin toplanmasına karşıdır her biri, kazan kaldırmaya da kararlı. Ayaklanmaya öncü ağaların aldığı ceza ise yeniçerileri harekete geçirecek, Sultan Mahmud’un tahtı tehlike altına girecektir.
Gülfidan, Esma Sultan’dan Namık Paşa ile izdivacı için yardım istemiştir. Kıskançlıktan çılgına dönen Esma Sultan, yeni bir oyunla Mahmud ile Gülfidan’ın izdivacını konuşacaktır.
Anna, Sultan Mahmud’a kendini affettirir. Ama yeniçerilerin ayaklanması sarayı hareketlendirmiştir. Sultan Mahmud tehdit altında olan sarayın ve haremin güvenlik nedeniyle boşaltılmasını emreder.
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