Kalbimdeki Deniz bu akşam neden yok? Kalbimdeki Deniz bitti mi?

Kalbimdeki Deniz bitti mi sorusu, pazar akşamının sorusu oldu. Takipçilerin merakla araştırdığı Kalbimdeki Deniz, bu akşam Fox TV yayın akışı içerisinde yer almayınca merakla sorgulanmaya başlandı. Peki, Kalbimdeki Deniz bu akşam neden yok? İşte, dizi hakkında detaylı bilgiler



KALBİMDEKİ DENİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kalbimdeki Deniz, pazar akşamları yayınlanmaya başlanan Adı:Zehra dizisi dolayısıyla pazartesi gününün akışına eklendi. Kalbimdeki Deniz dizisi bu tarihten itibaren Fox TV ekranlarında pazartesi akşamları ekrana gelecek.

DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Tüm gerçeklerin açığa çıkacağı Mirat ve İzak görüşmesi Hülya’nın oyunuyla yarıda kalır. Mirat İzak’la tekrar görüşmeye kararlı olsa da İzak’ın ölüm haberi her şeyi alt üst eder. Bunca düşmanı olan İzak’ı kimin öldürdüğüyse tam bir muammadır. Hülya, İzak cinayetini aydınlatmanın peşine düşmüşken, Şebnem de Hülya’nın açık vermesini beklemektedir.

Yaşanan olaylar Deniz ve Mirat’ın arasındaki gerilimi de artırmıştır. Ancak Deniz’in aklı henüz sakinleşememiş olan kızı Ece’dedir. Deniz Ece’ye destek olabilmek için eski arkadaşı psikolog Nevin’den yardım isteyecek, Nevin ve sürprizle dolu Özgür bu sayede hayatlarına girecektir. Diğer yanda Deniz’le arasına soğukluk girdiğini düşünen Mirat harekete geçer. Ece ve Deniz’in aralarındaki sorunları çözmek için gittikleri Ağva tatiline, oğlu Yusuf’la birlikte dahil olur. Fikriye ve Figen’in de davetsiz katıldığı tatil, türlü karışıklık ve yanlış anlaşılmalara sahne olurken, Mirat’ın büyük sürprizi herkesi mutluluğa boğacaktır... Ancak gecenin sonu hiç de beklendiği gibi bitmeyecektir…