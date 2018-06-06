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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
06.06.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

Kadın yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaptı! 2 ölüm birden mi?

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Kadın yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaptı! 2 ölüm birden mi?

Kadın dizisi dün akşam ekrana gelen 32. bölümüyle ekran macerasına ara verdi. Sürprizlerle dolu sezon finalinin her anını büyük bir dikkatle takip eden izleyiciler, finalde beklenmedik sahnelere tanık oldu. Kadın son bölüm finalinde Sarp'ın annesinin cansız bedeni ve Enver'in Suat'ın adamı tarafından boğulması soru işareti bıraktı. Asıl büyük sürprizi ise Sarp yaşadı. Hastane girişinde Sarp'ı gören Doruk'un 'baba' diye seslenmesi heyecan dozunu arttırdı. İşte Kadın son bölüm finalinde yaşananlar!

Japon dizisi olan Woman'ın uyarlaması Kadın, ilk sezonunu dün akşam geride bıraktı. Sezon finali bölümünün en dikkat çeken anı Sarp ve Bahar’ın yan yana geldiği anlar oldu. Bahar’ın ailesine kendisiyle ilgili gerçekleri anlatmak için giden Sarp, hastaneye gitmeye çalışan Bahar’ı görmedi. Herkesin heyecanla nefesini tuttuğu o anlarda, ne Sarp ne de Bahar birbirlerine fark etmedi. Merak uyandıran final sahnesinden önce ise iki ölüm birden yaşandı. Bahar, Hatice, Şirin ve Sarp’ın ay hastaneye gidecekleri esnada Suat’ın adamı Münir, Enver’i boğmaya çalıştı. Aynı anda havuzda cansız bir şekilde yatan Jülide’nin görüntüleri ekrana verildi. Kadın son bölüm finaline ise Doruk- Sarp karşılaşması damga vurdu. Sarp’ı tanıyan Doruk’un ‘baba’ diye seslenmesiyle sezon finali bölümü tamamlanmış oldu. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir...

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