Kadın yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaptı! 2 ölüm birden mi?
Kadın dizisi dün akşam ekrana gelen 32. bölümüyle ekran macerasına ara verdi. Sürprizlerle dolu sezon finalinin her anını büyük bir dikkatle takip eden izleyiciler, finalde beklenmedik sahnelere tanık oldu. Kadın son bölüm finalinde Sarp'ın annesinin cansız bedeni ve Enver'in Suat'ın adamı tarafından boğulması soru işareti bıraktı. Asıl büyük sürprizi ise Sarp yaşadı. Hastane girişinde Sarp'ı gören Doruk'un 'baba' diye seslenmesi heyecan dozunu arttırdı. İşte Kadın son bölüm finalinde yaşananlar!
Japon dizisi olan Woman'ın uyarlaması Kadın, ilk sezonunu dün akşam geride bıraktı. Sezon finali bölümünün en dikkat çeken anı Sarp ve Bahar’ın yan yana geldiği anlar oldu. Bahar’ın ailesine kendisiyle ilgili gerçekleri anlatmak için giden Sarp, hastaneye gitmeye çalışan Bahar’ı görmedi. Herkesin heyecanla nefesini tuttuğu o anlarda, ne Sarp ne de Bahar birbirlerine fark etmedi. Merak uyandıran final sahnesinden önce ise iki ölüm birden yaşandı. Bahar, Hatice, Şirin ve Sarp’ın ay hastaneye gidecekleri esnada Suat’ın adamı Münir, Enver’i boğmaya çalıştı. Aynı anda havuzda cansız bir şekilde yatan Jülide’nin görüntüleri ekrana verildi. Kadın son bölüm finaline ise Doruk- Sarp karşılaşması damga vurdu. Sarp’ı tanıyan Doruk’un ‘baba’ diye seslenmesiyle sezon finali bölümü tamamlanmış oldu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir...
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