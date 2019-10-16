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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

Kadın dizisinin son bölümünün ardından 68. bölüm fragmanı yayınlandı

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Kadın dizisinin son bölümünün ardından 68. bölüm fragmanı yayınlandı

Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın, salı akşamı 67. bölümü ile ekranlara geldi. Kadın'ın yayınlanan son bölümünde Hatice'nin ölümü sonrası Şirin’in psikolojisinin bozulması ve Bahar’ın Şirin’in itirafından sonra Sarp’ı affetmesi dikkat çekti. Kadın'ın yayınlanan son bölümünün ardından 68. bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Kadın'ın yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler.

Yeni sezonu ile yayın hayatına devam eden Kadın dizisi 15 Ekim Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Kadın'ın yayınlanan heyecanlı bölümünün ardından, haftaya ekranlara gelecek olan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kadın'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin 68. bölüm fragmanı...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hatice’nin ölümünden sonra Şirin ve Enver darmadağın olmuş ve evde bile kalmak istememektedir. Her yerde Hatice’nin izi olması onlara zor anlar yaşatır. Her türlü çevresel faktör de Şirin’in psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bahar’ın Şirin’in itirafından sonra Sarp’ı affetmesi üzerine ise herkes büyük bir şaşkınlık içine girmiştir. Beraber tekrar eski günlerdeki gibi hayaller kurmaya başlar ve aşklarını yaşamaya devam ederler. Sarp’ın birdenbire hastane odasında uyanmaması ise Bahar’a korku dolu anlar yaşatır. Eski kocasına yeni kavuşmuşken tekrar onu kaybetme düşüncesi bile onu deliye çevirmektedir. Her şey daha yeni yoluna girmişken Bahar tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacak yoksa her şeye kaldığı yerden devam mı edecektir?

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