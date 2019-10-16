Kadın dizisinin son bölümünün ardından 68. bölüm fragmanı yayınlandı
Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın, salı akşamı 67. bölümü ile ekranlara geldi. Kadın'ın yayınlanan son bölümünde Hatice'nin ölümü sonrası Şirin’in psikolojisinin bozulması ve Bahar’ın Şirin’in itirafından sonra Sarp’ı affetmesi dikkat çekti. Kadın'ın yayınlanan son bölümünün ardından 68. bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Kadın'ın yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler.
Yeni sezonu ile yayın hayatına devam eden Kadın dizisi 15 Ekim Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Kadın'ın yayınlanan heyecanlı bölümünün ardından, haftaya ekranlara gelecek olan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kadın'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin 68. bölüm fragmanı...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hatice’nin ölümünden sonra Şirin ve Enver darmadağın olmuş ve evde bile kalmak istememektedir. Her yerde Hatice’nin izi olması onlara zor anlar yaşatır. Her türlü çevresel faktör de Şirin’in psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bahar’ın Şirin’in itirafından sonra Sarp’ı affetmesi üzerine ise herkes büyük bir şaşkınlık içine girmiştir. Beraber tekrar eski günlerdeki gibi hayaller kurmaya başlar ve aşklarını yaşamaya devam ederler. Sarp’ın birdenbire hastane odasında uyanmaması ise Bahar’a korku dolu anlar yaşatır. Eski kocasına yeni kavuşmuşken tekrar onu kaybetme düşüncesi bile onu deliye çevirmektedir. Her şey daha yeni yoluna girmişken Bahar tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacak yoksa her şeye kaldığı yerden devam mı edecektir?
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