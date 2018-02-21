Kadın dizisinin 19. bölüm fragmanında şok! Kadın yeni bölümünde Hatice katil mi olacak?

Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanıyla birlikte ilk tüyolar geldi. Sırları ve dram yüklü sahneleri bol olan Kadın’ın 20 Şubat tarihli bölümünde Şirin’in oyunu önce Enver, ardından Hatice tarafından öğrenildi. Şirin yüzünden Bahar’ın evden gitmesini isteyen Hatice, gördüğü fotoğraflardan sonra büyük bir yıkım yaşadı. Finalde Bahar, evi terk ederken; aynı anlarda Sarp’ın görüntüleri verildi.



Kadın dizisinin 18. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte ise heyecan seviyesi bir adım daha arttı. Bıçak görünen sahneler gerilimin yükselmesine neden oldu. Şirin’in üzerine bıçakla yürüyen Hatice’nin ne yapacağı merakla bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin’in yalanlarından sıkılan Enver ise Hikmet’ten öğrendiklerinden sonra Şirin’e olan öfkesine engel olamaz. Enver, artık Şirin’in hiçbir söylediğine inanmamaya karar verir ve Şirin ile arasına mesafe koyar.

Bahar’ın her kötü gününde yanında olan Arif’in, bu kez Bahar’ın yanında olmasına ihtiyacı vardır. Bu kötü olay ise Bahar ve Arif’i biraz daha yakınlaştırır.

Şirin tüm olanlardan sonra söylediği yalanları düzeltmek yerine bir hamle daha yapar. Bunun farkına varan Enver, Şirin’in değil Bahar’ın yanında olmaya karar verir. Eski evine dönmeye karar veren Bahar’ı ise zor günler beklemektedir.