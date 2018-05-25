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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
25.05.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Kadın dizisi sezon finali yapıyor! Kadın ne zaman sezon finali yapacak?

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Kadın dizisi sezon finali yapıyor! Kadın ne zaman sezon finali yapacak?

Salı akşamları ekranlara gelen Kadın dizisinin merakla beklenen sezon finalinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Diziseverler merakla, sevilen dizinin hangi tarihte ve kaçıncı bölümüyle sezon finali yapacağını sorguluyor. Peki, Kadın ne zaman sezon finali yapacak?

Başrollerinde Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı Kadın dizisinin sezon finali yapacağı tarih belli oldu. Önümüzdeki günlerde ara verecek olan dizinin sezon finalinin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında internetten bilgi edinmek istiyor. İşte, Kadın dizisinin sezon finali tarihi...

KADIN SEZON FİNALİ YAPIYOR

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra iki çocuğuyla verdiği birlikte hayat mücadelesi veren Bahar ve onun çevresindekilerin öyküsünün anlatıldığı Kadın dizisi 32. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin sezon finali hakkında yapım şirketi ya da yayıncı kuruluş tarafından henüz net bir açıklama yok ancak, dizinin senaristi Hande Altaylı'nın, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile 32. bölüm itibarıyla Kadın'ın sezon finali yapacağı anlaşılıyor.

Hande Altaylı’nın paylaşımına göre, geçtiğimiz salı günü 30. bölümü yayınlanan dizinin 5 Haziran Salı günü ekranlara gelecek olan 32. bölümüyle birlikte sezon finali yayınlanacak.

KADIN DİZİSİNİN GENEL KONUSU

“Kadın” hayatın içinde iki çocuğunun ağırlığını ve sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan, onları fakirliğin ve yaşam mücadelesinin içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarına kendini siper ederek korumayı başaran bir annenin, Bahar’ın öyküsü. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybeder ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp’la tanışır. Ancak mutlu bir evliliğin ve iki çocuğun ardından beklenmedik şekilde hayatını kaybeden Sarp, Bahar’ın geçmişe borcu ve bağlantısı olmuştur.

Bahar, Sarp’ın anılarını, onunla yaşadıklarını her gün yeniden yaşamaktadır ve kalbini başka birine kapatmıştır. Ancak, sekiz yaşında onu terk eden annesinin ve ailesinin hayatına yeniden girişi, taşınmak zorunda olduğu yeni mahallesi Bahar’ın önünde beklenmedik kapılar açacaktır. Kadın, yaşam mücadelesini sırtlamış kadınların hayatlarını sade bir gerçeklikle ekrana taşıyor...

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