Kadın dizisi sezon finali yapıyor! Kadın ne zaman sezon finali yapacak?
Salı akşamları ekranlara gelen Kadın dizisinin merakla beklenen sezon finalinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Diziseverler merakla, sevilen dizinin hangi tarihte ve kaçıncı bölümüyle sezon finali yapacağını sorguluyor. Peki, Kadın ne zaman sezon finali yapacak?
Başrollerinde Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı Kadın dizisinin sezon finali yapacağı tarih belli oldu. Önümüzdeki günlerde ara verecek olan dizinin sezon finalinin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında internetten bilgi edinmek istiyor. İşte, Kadın dizisinin sezon finali tarihi...
KADIN SEZON FİNALİ YAPIYOR
Kocası Sarp’ın ölümünden sonra iki çocuğuyla verdiği birlikte hayat mücadelesi veren Bahar ve onun çevresindekilerin öyküsünün anlatıldığı Kadın dizisi 32. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin sezon finali hakkında yapım şirketi ya da yayıncı kuruluş tarafından henüz net bir açıklama yok ancak, dizinin senaristi Hande Altaylı'nın, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile 32. bölüm itibarıyla Kadın'ın sezon finali yapacağı anlaşılıyor.
Hande Altaylı’nın paylaşımına göre, geçtiğimiz salı günü 30. bölümü yayınlanan dizinin 5 Haziran Salı günü ekranlara gelecek olan 32. bölümüyle birlikte sezon finali yayınlanacak.
KADIN DİZİSİNİN GENEL KONUSU
“Kadın” hayatın içinde iki çocuğunun ağırlığını ve sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan, onları fakirliğin ve yaşam mücadelesinin içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarına kendini siper ederek korumayı başaran bir annenin, Bahar’ın öyküsü. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybeder ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp’la tanışır. Ancak mutlu bir evliliğin ve iki çocuğun ardından beklenmedik şekilde hayatını kaybeden Sarp, Bahar’ın geçmişe borcu ve bağlantısı olmuştur.
Bahar, Sarp’ın anılarını, onunla yaşadıklarını her gün yeniden yaşamaktadır ve kalbini başka birine kapatmıştır. Ancak, sekiz yaşında onu terk eden annesinin ve ailesinin hayatına yeniden girişi, taşınmak zorunda olduğu yeni mahallesi Bahar’ın önünde beklenmedik kapılar açacaktır. Kadın, yaşam mücadelesini sırtlamış kadınların hayatlarını sade bir gerçeklikle ekrana taşıyor...
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