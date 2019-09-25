Kadın dizisi ne zaman başlayacak? Kadın yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kadın dizisi yeni sezonuyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçen sezon heyecanlı bir finalle ekranlara kısa süre veda eden Kadın'ın ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizinin hayranlarının bekleyişi sürerken Kadın 65. bölüm yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Kadın dizisi ne zaman başlayacak? İşte, dizinin yeni sezon tarihi hakkında bilgiler.
Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Kadın, bu sezon deneyimli oyuncu Hümeyra'nın oyuncu kadrosuna katılmasıyla başlayacak. İlgiyle takip edilen Kadın'ın sezon finalinde, Bahar'ın hastalanması ve hastaneye kaldırılması herkesi meraklandırmıştı. Yeni sezon fragmanında ise, heyecanlı anlar damga vurdu. İşte, Kadın 65. bölüm fragmanı....
KADIN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisi 1 Ekim Salı akşamı 65. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.
KADIN'IN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur.
Fotoğraf olayından sonra artık Şirin’in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin’e büyük bir rest çeker. Bunun sonucunda Şirin’in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratacak bir şey yapmıştır.
Bahar’ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkmuştur. Herkesin aklında ise tek bir soru vardır; Bahar’ın hastalığı yeniden gündem konusu olmuştur.
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