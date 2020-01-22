Kadın 80. yeni bölüm fragmanı evlilik teklifi ile duygulandırdı!

Kadın dizisinin 80. yeni bölüm fragmanı, son bölüm sonrasında araştırılmaya başlandı. Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kadın dizisinin son bölümü, 80. yeni bölüm fragmanını merak ettirdi. Fragmanda çocukların Arif gıyabındaki olumlu konuşmaları, Arif tarafından duyulmuş ve hoş karşılanmıştır. Peki, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanında Arif ile Bahar arasında neler yaşanacak ve Raif'in evlilik teklifine alacağı cevap ne olacak? İşte, o fragman;