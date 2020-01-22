Kadın 80. yeni bölüm fragmanı evlilik teklifi ile duygulandırdı!
Kadın dizisi son bölümün ardından 80. yeni bölüm fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Son bölümde yaşananların ardından 80. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler dikkatleri üzerine çekti. Kadın dizisinin 80. yeni bölüm fragmanında Raif'in yaptığı evlilik teklifi ise dikkatleri üzerine çekti. İşte, Kadın dizisinin 80. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Kadın dizisinin 80. yeni bölüm fragmanı, son bölüm sonrasında araştırılmaya başlandı. Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kadın dizisinin son bölümü, 80. yeni bölüm fragmanını merak ettirdi. Fragmanda çocukların Arif gıyabındaki olumlu konuşmaları, Arif tarafından duyulmuş ve hoş karşılanmıştır. Peki, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanında Arif ile Bahar arasında neler yaşanacak ve Raif'in evlilik teklifine alacağı cevap ne olacak? İşte, o fragman;
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