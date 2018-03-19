Kadın 21. bölüm fragmanında Bahar ne yapacağını bilemiyor

Kadın dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine dramatik dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yer alacak. İşte, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Telefonda duyduğu şeyden sonra Şirin ile Sarp’ın sevgili olduğunu düşünen Bahar ne yapacağını bilemez ve Şirin’in peşine düşer. Bahar bu olaydan sonra herkese karşı güvenini de yitirmiştir. Pırıl, Bahar ve çocukların yaşadığını öğrendikten sonra ise Sarp ile beraber Amerika’ya dönmek için elinden geleni yapar. Enver, Bahar’ın ona karşı aldığı tavır yüzünden çok üzülür. Ama ne olursa olsun Bahar’ı yalnız bırakmamakta da kararlıdır. Hastalığı yüzünden sürekli ağrıları artmaya başlayan Bahar, sakat kalma riski ile de karşı karşıyadır.