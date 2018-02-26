Kadın 18. bölüm 3. fragmanında Sarp’ın mezarlık sahnesi

Dram yüklü sahneleri ağırlıklı olan Kadın dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürerken 3. fragman geldi. Arka arkaya paylaşılan Kadın 18. bölüm fragmanlarıyla birlikte önemli ipuçları paylaşıldı. Dizinin 20 Şubat tarihli bölümünde Şirin tüm olanlardan sonra söylediği yalanları düzeltmek yerine bir hamle daha yaptı. Kızının yaptıklarına daha fazla dayanamayan Enver, Şirin’in değil Bahar’ın yanında olmaya karar verdi. Finale ise Şirin’in yalanını ortaya çıkan fotoğraflar damga vurdu. Hatice, eline geçen fotoğraflar ardından büyük bir şok yaşadı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kadın 18. bölüm fragmanları!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Şirin’in son hamlesini kaldıramayan Bahar, çocukları da alıp eski evine döner. Amacına ulaşan Şirin ise bunun sonucunda hiç istemediği bir şeyle karşı karşıya kalır. Enver de Bahar ile beraber eski eve döner. Arif, Bahar’ın iyiliği için dönmemesini istese de bu duruma içten içe sevinir. Alp ise inandığı büyük yalanlara bir adım daha yaklaşmıştır. Enver’in Bahar ile gitmesini kabullenemeyen Şirin, Enver’in eve dönmesi için elinden geleni yapar. Hatice bir tesadüf sonucu Şirin ile ilgili bir gerçekle daha yüzleşir. Hatice’nin öğrendiği şeyden sonra Şirin’e tepkisi bu kez daha ağır olacaktır. Şirin tüm bu olanlardan sonra gerçekten iyileşecek mi? Yoksa yalanlarına devam mı edecek?