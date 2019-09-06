Kaçış Planı 2 filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
2013 yapımı Kaçış Planı’nın devam filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Gerilim ve aksiyon türündeki Kaçış Planı 2 filminin başrolünü yine Sylvester Stallone üstleniyor. Peki, Kaçış Planı 2 filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Kaçış Planı 2: Hades, Steven C. Miller'ın yönettiği bir 2018 Amerikan hapishane aksiyon gerilim filmidir. Usta oyuncu Sylvester Stallone’ye kadroda Dave Bautista, Huang Xiaoming, Jesse Metcalfe, ve 50 Cent eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Steven C. Miller üstleniyor. Peki, Kaçış Planı 2 filminin konusu ne?
KAÇIŞ PLANI 2 KONUSU
Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden biri Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolduğunda, Breslin ile Trent DeRosa ile birlikte, dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır.
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