Jungle filminin oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve konusu
19 Ekim 2017 tarihinde vizyona giren Jungle filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Greg McLean’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Jungle filminin başrolünü Daniel Radcliffe üstleniyor. Peki, Jungle filminin oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve konusu
İsrailli maceracı Yossi Ghinsberg'in 1981’de Amazon yağmur ormanlarına olan yolculuğunun gerçek öyküsünü temel alan biyografik film Jungle, hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Jungle filminin oyuncu kadrosunda Daniel Radcliffe, Alex Russell, Thomas Kretschmann, Yasmin Kassim, Joel Jackson, Jacek Koman yer alıyor.
KONUSU
Seyyah, öğretmen ve fotoğraf sanatçısı olan üç arkadaş, sürekli Amazon’u keşfetmek istemektedirler. 1980 yıllarında başlayan macerada Seyyah Yossi, 22 yaşındadır ve adrenalin isteği oldukça fazladır. Bu 3 arkadaşa rehberlik etmek için yeni tanıştıkları Karl Ruprechter yol gösterecektir. Çok fazla olumsuz şey olmadan Amazon’un derinliklerine doğru giderken aslında hayatta kalmak için neler yapabileceklerini görecekler ve belki de hayatlarında son gördükleri şey Amazon ormanları olacaktır.
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