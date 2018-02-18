Jet Sosyete'nin Zahide'si Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, 20 Mart 1956 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sayıştay eski Başkanlarından Servet Şamlıoğlu'nun kızıdır. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesi'ni kazanarak eğitim görmeye başlayan Şamlıoğlu, eğitimini yarıda bıraktı ve Almanya’ya gitti. Frankfurt’ta dil eğitimi aldı. Burada tiyatroya ilgi duyan Şamlıoğlu, amatör tiyatro gruplarıyla çalıştı.

Almanya’dan Türkiye’ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı. Ancak, ikinci kez eğitimini yarıda bıraktı ve Bir süre Anadolu Ajansı ve özel bir reklam ajansında çalıştı.

Ayşenil Şamlıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1982 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Sekreterliği görevini de yürüten Şamlıoğlu, 1988 - 1989 yıllarında Hacettepe Üniversitesi'nde tiyatro dersleri verdi.

Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri adlı dizilerindeki rolleri ile ün kazanan usta sanatçı, birçok tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol aldı, tiyatro oyunu yönetti. Ayşenil Şamlıoğlu son olarak Jet Sosyete dizisinde Zahide Özpamuk karakterini canlandıracak.

ZAHİDE ÖZPAMUK (AYŞENİL ŞAMLIOĞLU)

Özpamuk ailesinin biraz görme babaannesi Zahide Hanım, dizilerden özendiği baskın karakterli hanım ağalar gibi olma peşinde. Evde her şeye karışan, bir türlü tasvip etmediği gelini Gizem’e hayatı zindan etmeye çalışan Zahide Hanım’ın en büyük aşkı ise torunu Ozan. Yan villaya taşınan Yüksel ailesinden oldukça rahatsız; o sebeple sürekli olarak oğlu Cengiz’i bu kararından vazgeçirmek için uğraşıyor.