Jet Sosyete'nin Zahide'si Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, 20 Mart 1956 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sayıştay eski Başkanlarından Servet Şamlıoğlu'nun kızıdır. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesi'ni kazanarak eğitim görmeye başlayan Şamlıoğlu, eğitimini yarıda bıraktı ve Almanya’ya gitti. Frankfurt’ta dil eğitimi aldı. Burada tiyatroya ilgi duyan Şamlıoğlu, amatör tiyatro gruplarıyla çalıştı.
Almanya’dan Türkiye’ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı. Ancak, ikinci kez eğitimini yarıda bıraktı ve Bir süre Anadolu Ajansı ve özel bir reklam ajansında çalıştı.
Ayşenil Şamlıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1982 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Sekreterliği görevini de yürüten Şamlıoğlu, 1988 - 1989 yıllarında Hacettepe Üniversitesi'nde tiyatro dersleri verdi.
Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri adlı dizilerindeki rolleri ile ün kazanan usta sanatçı, birçok tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol aldı, tiyatro oyunu yönetti. Ayşenil Şamlıoğlu son olarak Jet Sosyete dizisinde Zahide Özpamuk karakterini canlandıracak.
ZAHİDE ÖZPAMUK (AYŞENİL ŞAMLIOĞLU)
Özpamuk ailesinin biraz görme babaannesi Zahide Hanım, dizilerden özendiği baskın karakterli hanım ağalar gibi olma peşinde. Evde her şeye karışan, bir türlü tasvip etmediği gelini Gizem’e hayatı zindan etmeye çalışan Zahide Hanım’ın en büyük aşkı ise torunu Ozan. Yan villaya taşınan Yüksel ailesinden oldukça rahatsız; o sebeple sürekli olarak oğlu Cengiz’i bu kararından vazgeçirmek için uğraşıyor.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün