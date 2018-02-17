Jet Sosyete'nin Tony'si Enis Arıkan kimdir, kaç yaşındadır?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola'nın sınıf arkadaşı olan Arıkan, bir çok reklam projesinde rol alan almıştır.
Tonguç (Tony) Pehlivan (Enis Arıkan)
Moda sektörüne, alışverişe, iyi hayata, lükse, ünlülerle vakit geçirmeye bayılan; tatlı dilli, esprili ama bir o kadar da entrikacı ve dedikodu seven Tony Özpamuk Tekstil’in baş tasarımcısı. Kariyerinde yükselmek için entrikaya başvurmaktan, insanları birbirine düşürmekten hiç kaçınmıyor.
Ödülleri:
2014 – 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Garaj – Craft Tiyatro
2011 – 2. Antalya Televizyon Ödülleri: Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yerden Yüksek
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :
2013-2014 – Garaj, Yönetmen: İpek Bilgin – Craft Tiyatro,
2014 – Makas 2, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,
2012 – 2013 – Altın Ejderha, Yönetmen: Serkan Salihoğlu – DOT Tiyatro
2011 – 2012 – Kutlama, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,
2008 – 2009 – Vur /Yağmala /Yeniden – DOT Tiyatro,
2007 – 2009 – Kürklü Merkür, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,
2006 – 2007 – Hamlet – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2006 – 2007 – Tuhaf Bir Aile – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2005 – Herostratusu Unut – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2004 – Artiz Mektebi– Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2003 – Yalancı – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2001 – Pilli Gelin – Seden Kızıltunç,
2000 – Kereviz Festivali – Seden Kızıltunç,
Filmleri ve Dizileri :
2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)
2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)
2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)
2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)
2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)
2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)
2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)
2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)
2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)
2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)
2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)
2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)
2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)
1999 – Zilyoner (TV Dizisi)
1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)
1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)
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