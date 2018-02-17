Jet Sosyete'nin Talip'i kimdir, kaç yaşındadır?

Şahin Irmak, 29 Eylül 1981 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Tomris Giritlioğlu’nun yapımcılığında 2007 yılında “Kara Yılan” dizisinde Şahin Irmak, Şiro karakterine hayat vermiştir.

Talip (Şahin Irmak)

Mahalledeki ocakbaşının sahibi Talip aynı zamanda Özpamuk Tekstil’in çay ocağını işletmekte. Kendisini bir çalışkanlık abidesi ve başarı hikayesi gören; kendi çapında zengin ve başarılı olmanın formülünü bilen ve sürekli olarak bunu dillendiren bir mahalle delikanlısı. Yaşar’ın şirketten hem mesai arkadaşı ama bir yandan da ona ocakbaşında iş teklif edecek kadar girişimci ruhlu.

2010 yılında senaryo ekibinde de olan Şahin Irmak, “Çok Filim Hareketler Bunlar” adlı sinema filminde Yılmaz Erdoğan, Büşra Pekin, Oğuzhan Koç, Ersin Korkut, Eser Yenenler, Metin Yıldız, İbrahim Büyükak, Bülent Emrah Parlak, Pelin Öztekin, Metin Keçeci, Murat Eken gibi oyuncularla birlikte oynadı.

2011 yılında, proje tasarımı BKM Mutfak ekibinden Murat Eken, Büşra Pekin, Gülhan Tekin, Bülent Emrah Parlak ve Şahin Irmak’a ait “Aşağı Yukarı Yemişliler” dizisinde Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak, Murat Eken, Büşra Pekin, Gülhan Tekin, Burcu Gönder ile birlikte rol aldı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki performansı ile dikkat çeken Şahin Irmak, 'havuçlu baba' karakteri ile sevilen bir karakteri canlandırdı.

2011 yılında “Entelköy Efeköy’e Karşı” sinema filminde muhtar Ali rolü ile ilk başrolünü oynadı.

2012 yılında “Sultan” adlı dizide Nurgül Yeşilçay ile başrolü paylaşırken diğer rollerde Nur Sürer, Settar Tanrıöğen oynamıştır.

Şahin Irmak, 2 yıldır birlikte oldukları Asena Tuğal ile Mart 2015 yılında nişanlandı.

Ödülleri :

2012 – 17.Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu (Komedi) (Entelköy Efeköy’e Karşı)

Filmleri ve Dizileri :

2014 – Kim O! (Hıyarlı Baba) (Tv Programı)

2013 – Aldırma Gönül (Mahir) (TV Dizisi)

2012 – Sultan (Şeyhmus) (TV Dizisi)

2011 – Entelköy Efeköy’e Karşı (Muhtar Ali) (Sinema Filmi)

2011 – Aşağı Yukarı Yemişliler (Sülo) (TV Dizisi)

2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Kazım) (Sinema Filmi)

2010 – Kutsal Damacana Dracoola (Kont Dracula) (Sinema Filmi)

2009 – Neşeli Hayat (Serkan) (Sinema Filmi)

2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Şahin) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Kutsal Damacana (Doktor) (Sinema Filmi)

2007 – Kara Yılan (Şiro) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2006 – Beynelmilel (Şahin) (Sinema Filmi)

2006 – Bebeğim (Hakan) (TV Dizisi)

2005 – Memleket Hikayeleri: Aşan Bili… (Ağanın oğlu Osman) (TV Filmi)

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi)

2004 – Yol Palas Cinayeti (TV Filmi)

2004 – Gönül Yarası (Barmen) (Sinema Filmi)

2004 – Avrupa Yakası 1. Sezon (Konuk Oyuncu ) (TV Dizisi)

2004 – Aliye (Koruma Görevlisi İlknur) (TV Dizisi)

2004 – Kurtlar Vadisi 2. Sezon (Veli) (TV Dizisi)

2003 – Parmak İzi (TV Dizisi)

2003 – Melek (TV Dizisi)

2002 – Çocuklar Duymasın (Polis) (TV Dizisi)

2002 – Unutma Beni (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Mustafa) (TV Dizisi)