Jet Sosyete'nin Safiye Yüksel'i Derya Karadaş kimdir, kaç yaşında?

4 Mayıs 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Derya Karadaş, aslen Bingöllüdür. Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvarından 2007 yılında mezun olan başarılı oyuncu, çeşitli projelerde hayat verdiği karakterlerle büyük ses getirdi. 2007 yılında yayınlanan "Gemilerde Talim Var" adlı diziyle birlikte televizyon dünyasına adım atan Derya Kardaş, esas çıkışını 2012 - 2014 yılları arasında senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı ve Kanal D ekranlarında yayınlanan "Yalan Dünya" adlı dizide canlandırdığı Zerrin karakteriyle yakaladı. Derya Karadaş bu dizide Altan Erkekli, Füsun Demirel, Olgun Şimşek, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Rutkay Aziz ile birlikte rol almıştır. Derya Karadaş, son olarak Jet Sosyete dizisinde Safiye Yüksel karakterine hayat verecek.
SAFİYE YÜKSEL (DERYA KARADAŞ)
Yaşar Usta’nın meraklı, uyanık, herkesin nabzına göre şerbet vermeyi çok iyi bilen eşi Safiye kocasının genel müdürlüğü ile jet hızıyla sosyeteye giriş yapacaktır. Özellikle patronun eşi Gizem ile kuracağı yakınlık ile cemiyet hayatına hızla uyum sağlayacaktır.
DİZİ VE FİLMLERİ
2018 - Jet Sosyete (TV Dizisi)
2015 - Komedi Türkiye (TV Programı)
2012 - 2014 - Yalan Dünya (Zerrin) (TV Dizisi)
2010 - Şen Yuva (TV Dizisi)
2009 - Bana Bunlarla Gel (TV Dizisi)
2008 - Fırtına (Sinema)
2007 - Kurtlar Vadisi Terör (TV Dizisi)
2007 - Gemilerde Talim Var (TV Dizisi)
ÖDÜLLERİ
2013 - 4. Antalya Televizyon Ödülleri - En iyi Komedi Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)
2013 - İstanbul Aydın Üniversitesi 9.İletişim Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – (Yalan Dünya)
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