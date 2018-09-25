Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor?
Jet Sosyete, sezon finalini Star Tv ekranlarında yapmasının ardından yeni sezona TV 8'de başlayacağınu duyurdu. Kadrosuna yeni isimler dahil eden Jet Sosyete, TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı günü başlamaya başladı. Peki, çekimleri devam eden Jet Sosyete yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte, izleyici kitlesinin merakla araştırdığı dizi hakkında bazı bilgiler
Jet Sosyete yeni sezona ne zaman başlayacağı ile merak konusu oldu. Aile içerisinde yaşanan enteresan olayları izleyici karşısına çıkaran Jet Sosyete, yeni sezona TV 8 ekranlarında devam edecek. İki yeni ismin dahil olduğu dizinin çekimleri ise tümn hızıyla devam ediyor. Jet Sosyete'nin Ekim ayının başında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
JET SOSYETE'NİN GENEL KONUSU
Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır...
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