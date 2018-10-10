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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.10.2018 - 17:05, Son Güncelleme:

Jet Sosyete dizisinin Levent'i Ozan Güven kimdir?

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Jet Sosyete dizisinin Levent'i Ozan Güven kimdir?

Jet Sosyete dizisinde konuk oyuncu olarak Levent Çıkrıkçıoğlu karakterine can verecek olan Ozan Güven, dizi akşamı araştırılmaya başlandı. Alara ve İlayda'nın babası olarak diziye katılan Levent, konuk oyuncu olarak dizide yer alacak. Peki, Jet Sosyete dizisinin Levent'i Ozan Güven kimdir ve hangi projelerde yer aldı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Jet Sosyete dizisinin Levent'i Ozan Güven, 1975 yılında Almanya'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu.

İzmir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu’nda çalıştı.

İkinci Bahar, Koçum Benim, Çiçeği Büyütmek, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi televizyon dizilerinde rol almıştır.

GORA, AROG, Yahşi Batı ve Pek Yakında sinema filmlerinde yakın arkadaşı Cem Yılmaz ile birlikte rol almıştır.

2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi. Ali Aziz isminde 1 çocukları var. 2010 yılında Türkan Derya ile boşandılar.

YER ALDIĞI PROJELER

2018- Jet Sosyete

2017- Fi

2012- Muhteşem Yüzyıl

2010 Koyu Kırmızı

2009 Canım Ailem

2005 Hırsız Polis

2004 Bir İstanbul Masalı

2002 Bana Abi De

2002 Havada Bulut

2002 Koçum Benim

2001 Dünya Varmış

1998 İkinci Bahar

1998 Çiçeği Büyütmek

Filmler

2018-Arif V 216

2016 Annemin Yarası

2014 Pek Yakında

2010 Ejder Kapanı

2010 Yahşi Batı

2008 A.R.O.G

2004 Yazı Tura

2004 G.O.R.A

2002 9

2000 Balalayka

2000 Yıldız Tepe

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