Jet Sosyete dizisinin Levent'i Ozan Güven kimdir?
Jet Sosyete dizisinde konuk oyuncu olarak Levent Çıkrıkçıoğlu karakterine can verecek olan Ozan Güven, dizi akşamı araştırılmaya başlandı. Alara ve İlayda'nın babası olarak diziye katılan Levent, konuk oyuncu olarak dizide yer alacak. Peki, Jet Sosyete dizisinin Levent'i Ozan Güven kimdir ve hangi projelerde yer aldı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Jet Sosyete dizisinin Levent'i Ozan Güven, 1975 yılında Almanya'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu.
İzmir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu’nda çalıştı.
İkinci Bahar, Koçum Benim, Çiçeği Büyütmek, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi televizyon dizilerinde rol almıştır.
GORA, AROG, Yahşi Batı ve Pek Yakında sinema filmlerinde yakın arkadaşı Cem Yılmaz ile birlikte rol almıştır.
2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi. Ali Aziz isminde 1 çocukları var. 2010 yılında Türkan Derya ile boşandılar.
YER ALDIĞI PROJELER
2018- Jet Sosyete
2017- Fi
2012- Muhteşem Yüzyıl
2010 Koyu Kırmızı
2009 Canım Ailem
2005 Hırsız Polis
2004 Bir İstanbul Masalı
2002 Bana Abi De
2002 Havada Bulut
2002 Koçum Benim
2001 Dünya Varmış
1998 İkinci Bahar
1998 Çiçeği Büyütmek
Filmler
2018-Arif V 216
2016 Annemin Yarası
2014 Pek Yakında
2010 Ejder Kapanı
2010 Yahşi Batı
2008 A.R.O.G
2004 Yazı Tura
2004 G.O.R.A
2002 9
2000 Balalayka
2000 Yıldız Tepe
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