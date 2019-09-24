Jet Sosyete dizisi Çukur'un meşhur sahnesi ile yeni sezon fragmanını yayınladı
Yeni sezonda bir dijital platformda yayın hayatına devam edecek olan Jet Sosyete dizisi, Çukur dizisinin tiye alınan sahnesi ile giriş yaptı.Yayınlanan fragmanda Çukur dizisindeki bir çatışma sahnesine göndermede bulunurken, yayın tarihi de açıklandı. İşte Jet Sosyete dizisinin yeni sezon fragmanı
Gülse Birsel'in yazıp, oyunculuğunu da yaptığı Jet Sosyete dizisinin yayınlanacağı tarih belli oldu. Ekim ayında başlayacak olan dizinin yayınlanan ilk fragmanı Çukur dizisini hatırlatan bir sahne ile ekrana geldi.
Yayınlandığı hafta olay yaratan çatışma sahnesi ile gündem olan Çukur dizisinde iki grup uzun süre çatışmasına rağmen kimsenin ölmüyor oluşu özellikle sosyal medyada da çokça konuşulan konular arasında yerini almıştı.
Jet Sosyete fragmanında da bu sahneye atıfta bulunulması dikkat çekti.
EKİM AYINDA SEYİRCİSİYLE BULUŞACAK
Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sürpriz konuklar da bölümlere renk katacak. Pazar günü sete çıkacak olan ekip, eski tadı ve yeni hikayeleriyle, Ekim ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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