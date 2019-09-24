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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
24.09.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Jet Sosyete dizisi Çukur'un meşhur sahnesi ile yeni sezon fragmanını yayınladı

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Jet Sosyete dizisi Çukur'un meşhur sahnesi ile yeni sezon fragmanını yayınladı

Yeni sezonda bir dijital platformda yayın hayatına devam edecek olan Jet Sosyete dizisi, Çukur dizisinin tiye alınan sahnesi ile giriş yaptı.Yayınlanan fragmanda Çukur dizisindeki bir çatışma sahnesine göndermede bulunurken, yayın tarihi de açıklandı. İşte Jet Sosyete dizisinin yeni sezon fragmanı

 

Gülse Birsel'in yazıp, oyunculuğunu da yaptığı Jet Sosyete dizisinin yayınlanacağı tarih belli oldu. Ekim ayında başlayacak olan dizinin yayınlanan ilk fragmanı Çukur dizisini hatırlatan bir sahne ile ekrana geldi. 

Yayınlandığı hafta olay yaratan çatışma sahnesi ile gündem olan Çukur dizisinde iki grup uzun süre çatışmasına rağmen kimsenin ölmüyor oluşu özellikle sosyal medyada da çokça konuşulan konular arasında yerini almıştı. 

Jet Sosyete fragmanında da bu sahneye atıfta bulunulması dikkat çekti.

EKİM AYINDA SEYİRCİSİYLE BULUŞACAK
Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sürpriz konuklar da bölümlere renk katacak. Pazar günü sete çıkacak olan ekip, eski tadı ve yeni hikayeleriyle, Ekim ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

 

 

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