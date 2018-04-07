Jet Sosyete dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Jet Sosyete dizisi bu hafta neden yok sorusu dizinin takipçileri tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Jet Sosyete dizisi bu hafta özel bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Jet Sosyete dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Jet Sosyete dizisinde izleyicilerine üzücü haber geldi. Her hafta pazar akşamı izleyicilerine kahkaha tufanı yaşatan Jet Sosyete dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Peki, Jet Sosyete dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Jet Sosyete dizisinin yeni bölümüyle ilgili kanal tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümünün 15 Nisan Pazar akşamı yayınlanacağı tahmin ediliyor.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Özpamuk Tekstil’de Cengiz Bey ayın elemanını seçmeye karar verir. Tony ve Pelin’in kendisine 1 Nisan şakası yaptığından habersiz olan Yaşar, büyük para ödülünü kazanmak için ofiste canla başla çalışacaktır.
Merdiven altı üretilen kötü gıdaları jet sosyeteye satmaya çalışan Gündüz’ün sattığı sağlıksız gıdalar, herkesin sağlığını tehdit edecek ve bu sebeple başına beklemediği olaylar gelecektir.
Zahide Hanım ve Gizem çekişmesi ise gittikçe büyümektedir. Zahide Hanım’ın gazetelere Gizem hakkında durmadan olumsuz konuşması bardağı taşıran son damla olacak. Gizem’in, Zahide Hanım’a kendisi hakkında konuşmama kararı çıkartması olayları başka bir boyuta taşır.
Safiye öğrendiği modern çocuk eğitimini evde uygulamaya başlayacak ve bu sayede Yıldız, ailesinin modern eğitim denemelerini sonuna kadar sömürecektir. Fındık’ın evde bakımını üstlenen Ozan’ın ise anaç duyguları uyanır.
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