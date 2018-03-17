Jet Sosyete 5. bölüm fragmanında ofis arkadaşlarını kıskanan Yaşar ne yapacak?

Jet Sosyete dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yaşar'ın kıskançlığı gündem olacak. Yeni bölümde Ozan, Pelin ve Tony’nin yakın arkadaşlıklarını kıskanan Yaşar, kendisini de bu ekibe dahil etmenin yollarını arar. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ozan’ın ofise geri dönmesi ile Yaşar kendisini iyice dışlanmış hisseder. Ozan, Pelin ve Tony’nin yakın arkadaşlıklarını kıskanan Yaşar, kendisini de bu ekibe dahil etmenin yollarını arar. Talip en sonunda Yıldız’a açılmaya karar verir ancak buluşmaları her iki taraf için de bekledikleri gibi gitmez. Evdeki yoğun boya kokusundan içeri giremeyen Yaşarları, Gizem flm izlemeye davet eder. Ancak Gizem ile film izlemek sanıldığı kadar kolay değildir.



İlayda, Melike’nin ağzından Ozan ile ilgili laf almak için onunla yakınlaşmaya çalışır. Öte yandan Alara ve Gündüz’ün ilişkisi için endişelenen İlayda, Tony ile beraber yeni bir plan hazırlar.