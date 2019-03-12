Jet Sosyete 2. sezon 18. bölüm fragmanları yayınlandı
Çarşamba akşamları ekranlara gelen komedi dizisi Jet Sosyete bu hafta yine oldukça hareketli olacak. Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 18. bölüm fragmanlarıyla yeni bölümünde izleyicilerine oldukça keyifli anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Peki, Jet Sosyete 18. bölüm fragmanlarında neler var? Jet Sosyete'nin yeni bölümünde neler olacak?
Başrollerinde Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin olduğu Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 18. bölüm fragmanları ile izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. İşte, 13 Mart Çarşamba akşamı 18. bölümüyle izleyicilerle buluşacak olan Jet Sosyete dizisinin fragmanları ve kısa özeti...
Jet Sosyete'nin bu haftaki yeni bölümünde; Sürekli kız istemeye gidip kapıdan çevrilen Talip ve Şennur bu konu hakkında intikam planları yapar ve Yaşarlara tekrar kız istemeye gidip bu sefer onlar biz istemiyoruz derler. Olan olaylar sonucu Yüksel ailesi ve Yılmaz ailesi tekrar görüşmeme kararı alır fakat Şennur’un en sevdiği kıymetli paltosunu Safiyelerde unutması işleri karıştıracaktır.
Para sıkıntısı çeken Yüksel ailesi çözümü Yaşar’ın zam almasında arar. Bir yandan Yaşar ofiste Cengiz’e konuyu açmaya çalışırken bir yandan da Safiye, Gizem ve Zahide’ye konuyu dolaylı yollarla anlatmaya çalışır. Yaşar’ın bu çabası Cengiz’in sürekli konudan kaçmasına, Safiye’nin ise yanlış anlaşılmasına sebep olacaktır.
Harry’nin Nepal’den yeni dönen eski kız arkadaşı Samsara, İlayda ile Harry’nin arasının açılmasına sebep olur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle