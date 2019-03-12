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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
12.03.2019 - 19:40, Son Güncelleme:

Jet Sosyete 2. sezon 18. bölüm fragmanları yayınlandı

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Jet Sosyete 2. sezon 18. bölüm fragmanları yayınlandı

Çarşamba akşamları ekranlara gelen komedi dizisi Jet Sosyete bu hafta yine oldukça hareketli olacak. Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 18. bölüm fragmanlarıyla yeni bölümünde izleyicilerine oldukça keyifli anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Peki, Jet Sosyete 18. bölüm fragmanlarında neler var? Jet Sosyete'nin yeni bölümünde neler olacak?

Başrollerinde Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin olduğu Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 18. bölüm fragmanları ile izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. İşte, 13 Mart Çarşamba akşamı 18. bölümüyle izleyicilerle buluşacak olan Jet Sosyete dizisinin fragmanları ve kısa özeti...

Jet Sosyete'nin bu haftaki yeni bölümünde; Sürekli kız istemeye gidip kapıdan çevrilen Talip ve Şennur bu konu hakkında intikam planları yapar ve Yaşarlara tekrar kız istemeye gidip bu sefer onlar biz istemiyoruz derler. Olan olaylar sonucu Yüksel ailesi ve Yılmaz ailesi tekrar görüşmeme kararı alır fakat Şennur’un en sevdiği kıymetli paltosunu Safiyelerde unutması işleri karıştıracaktır.

Para sıkıntısı çeken Yüksel ailesi çözümü Yaşar’ın zam almasında arar. Bir yandan Yaşar ofiste Cengiz’e konuyu açmaya çalışırken bir yandan da Safiye, Gizem ve Zahide’ye konuyu dolaylı yollarla anlatmaya çalışır. Yaşar’ın bu çabası Cengiz’in sürekli konudan kaçmasına, Safiye’nin ise yanlış anlaşılmasına sebep olacaktır.

Harry’nin Nepal’den yeni dönen eski kız arkadaşı Samsara, İlayda ile Harry’nin arasının açılmasına sebep olur.

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