Jet Sosyete 2. sezon 17. bölüm fragmanları yayınlandı
Çarşamba akşamları ekranlara gelen komedi dizisi Jet Sosyete bu hafta yine oldukça hareketli olacak. Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2 sezon 17. bölüm fragmanlarıyla yeni bölümünde izleyicilerine oldukça keyifli anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Peki, Jet Sosyete 17. bölüm fragmanlarında neler var? Jet Sosyete'nin yeni bölümünde neler olacak?
Başrollerinde Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin olduğu Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 17. bölüm fragmanları ile izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. İşte, 6 Mart Çarşamba akşamı 17. bölümüyle izleyicilerle buluşacak olan Jet Sosyete dizisinin fragmanları ve kısa özeti...
Jet Sosyete'nin yeni bölümünde; Yaşar'ın daha önce iyi bir pazarlıkla sonuçlandırdığı anlaşmayı tamamlamak için Yaşar, Cengiz ve İlayda, Gebze'deki bir fabrikaya son toplantılarını yapmaya giderler. Hızlı ve dikkatsiz araba kullanmasıyla meşhur olan Cengiz'le yola düşen Yaşar'a Gebze'ye yapılan iş seyahati zehir olur. Kardan tüm yollar kapanınca toplantıdan sonra kayak yapmaya gidecek İlayda'nın planları suya düşer ve Yaşar-Cengiz ikilisiyle bir otel odasında tıkılı kalır. Cengiz'in iyi bir seyahat arkadaşı olmaması, Yaşar ve İlayda'yı birbirine yakınlaştırır. Yaşar, bu kankalığı fazla ciddiye alır ve çok umutlanır.
Şennur ve Talip haftalardır Yıldız'ı istemeye gittiklerinde kapı duvarla karşılaşırlar. Ama Talip bu kez çok kararlıdır ve Şennur'un hiçbir üçkağıdına izin vermez. Yine de aksilikler Talip ve Yıldız'ın peşini bırakmaz.
Tek başına köpekleri Fındık'ı gezmeye çıkaran Alara'nın tehlikelere karşı hazırlıklı olmasını isteyen Gündüz, Alara'ya karate öğretmek ister. Alara bu konuda pek istekli değildir ama Gündüz, Alara'ya kurduğu pusularla onu korkutur. İkilinin karate macerası Kumsal'ın ilgisini çeker. Mavi kuşaklı karateci olduğunu iddia eden Kumsal'a kimse inanmaz. Kumsal bu iddiasını kanıtlayabilecek midir?
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