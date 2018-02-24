Jet Sosyete 2. bölüm fragmanında ofiste işler karışıyor

Jet Sosyete, yeni bölümü ile pazar akşamı izleyicilerle buluşacak. İkinci bölüm fragmanında ofis içerisinde kendisine kurulan kumpaslarla ilgilenmek zorunda kalacak olan Yaşar, elinden geleni yapma konusunda hazırdır. İşte, yerini ve konumunu korumak için mücadele eden Yaşar Usta'nın başına gelen olayların yer aldığı Jet Sosyete 2. bölüm fragmanı ve ilk bölümden bazı detaylar



YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR?



Yaşar’ın Özpamuk Tekstil’e genel müdür olmasıyla ofis içinde entrikalar başlar. Tony ile Pelin'in kurduğu kumpaslara karşı Yaşar hem ofisteki pozisyonu korumak hem de Cengiz Beyler ile komşuluk hayatına devam etmek için elinden geleni yapmaya hazırdır. Safiye ise Gizem'in kendisini cemiyet hayatına tanıştıracağı lansmana gidebilmek için binbir yolu deneyecek, ne olursa olsun o lansmana gidecektir. Cengiz ve Zahide, İlayda’nın Ozan ile barışmasına aracı olmaya çalışsalar da Ozan’ın yan komşu baldız Melike’ye olan ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. Yıldız ile Ozan'ın birlikte bar çıkışında çekilmiş fotoğraflarını gazetede gören Talip ise Yaşar'ı uyarıp uyarmamak konusunda kararsız kalır.











İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?



Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.



Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.