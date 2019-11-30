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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.11.2019 - 00:37, Son Güncelleme:

İzleyenler 3. kez şoke oldu! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

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2 hafta önce Esra Erol'un programına katılıp eşinden ayrılmak istediğini söyleyen Melahat herkesi bir kez daha şoke etti.

Esra Erol'un programına çıkarak 'eşim banyo yapmıyor' iddiasıyla boşanmak istediğini söyleyen Melahat isimli kadın hakkındaki gerçekler izleyenleri şoke etti. 

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat, eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından DNA testi isteyen eşi Ramazan B., 2 çocuğun da kendisinden olmadığını öğrenerek büyük bir şok yaşamıştı. Bu gerçekler karşısında büyük üzüntü yaşayan Ramazan, Melahat. ile tek celsede boşandı.

"BEBEĞİ SAHİPLENİRİM"

Melahat ilk çocuğunun Celal isimli birinden, ikinci çocuğunun ise Mehmet Muhammet Güneş'ten olduğunu iddia etmişti.

Çocuktan haberi olmayan Mehmet Muhammet Güneş ise verdiği röportajda, "Çocuktan haberim yoktu. Eğer DNA testi olumlu sonuçlanırsa bebeği sahiplenirim" dedi.

DNA SONUCU YAYINLANDI, STÜDYO BUZ KESTİ

Dün yayınlanan programın canlı yayınında Melahat'in 2 yıl birlikte olduğu Mehmet Muhammet Güneş'in DNA testi sonucunu açıkladı.

DNA testi sonucuna göre, Melahat'in ikinci çocuğunun babası Mehmet Muhammet Güneş de çıkmadı.

Bu sonucu duyan Melahat ise büyük bir şok yaşadı.

1 haftada 2. kez yıkıldı Ağlayarak stüdyoyu terk etti...
1 haftada 2. kez yıkıldı! Ağlayarak stüdyoyu terk etti...
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