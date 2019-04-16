Kaan Güvenilir kimdir? Solmaz'la neden ayrıldı?
İlk olarak evlilik programıyla adını duyuran ardından Survivor yarışmasına katılan Kaan Güvenilir, konuk olduğu programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Kaan Güvenilir, bir dönem Solmaz ile yaşadığı beraberlikle adından söz ettiriyordu. Peki, Survivor macerası kısa süren Kaan Güvenilir kimdir? Solmaz'dan neden ayrıldı?
Kaan Güvenilir 1990 yılında dünyaya geldi. Evlendirme programında tanıştığı nişanlısı Solmaz Çiros ile birlikte bir TV8 dizisi olan Aşk-ı Roman’da başrolde yer aldı. İkili olaylı bir şekilde ayrıldı. Evlendirme programına katılan Güvenilir'in 9 kardeşi var. Fitness ile spora başlayan Kaan Güvenilir, süper amatörde futbol oynadı. Survivor 2019'un 8. bölümünde sakatlığı olan Erdem'in yerine Türk yarışmacılar arasına dahil oldu. Kendisini sınamak istediğini dile getiren Kaan Güvenilir’in Survivor macerası iki hafta sürdü. Ayrılık sorularına yanıt veren Güvenilir; "Yaşanması gerekenler yaşandı. Onla ilgili konuşmak istemiyorum."
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