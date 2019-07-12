'İstiklal Marşı' sorusunda zorlanan yarışmacılar Müge Anlı'yı çıldırttı
Müge Anlı'nın yaz sezonu projesi Güven Bana, soruları ve yarışmacılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce 'sığır yavrusu' sorusuyla çok konuşulan programa bu kez 'İstiklal Marşı' sorusu damga vurdu. Yarışmacıların kendi aralarında yaptıkları yorumlar, sosyal medyanın da gündemine otururken ‘İstiklal Marşı' sorusunun yanıtı en çok aranılan konulardan biri oldu
Yarışmacılar, ‘İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane millet kelimesi vardır?’ sorusuna verdikleri cevapla Anlı’yı sinirlendirdi. Yarışmacılara sitem de eden Müge Anlı, “Size hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ben sizden sadece İstiklal Marşı’nı okumanızı istedim. Keşke biriniz okuyup diğeriniz saysaydı” dedi. Yarışmacılar, marşı okuyamamalarına rağmen doğru yanıt verdi. Yarışmacıların soru karşısında zorlandığı anlar Twitter'da tepkiye neden oldu.
İSTİKLAL MARŞI’NIN İLK İKİ KITASI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!
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