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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
19.04.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

İstanbullu Gelin’e 3 kişi veda edecek – İşte o isimler

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İstanbullu Gelin’e 3 kişi veda edecek – İşte o isimler

İstanbullu Gelin’den flaş haber! Başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz’in paylaşdığı İstanbullu Gelin’in ekibine önümüzdeki günlerde üç isim veda edecek. Ekibe sonradan dahil olan Murat Aygen’in yanı sıra dizinin iki sevilen ismi de ayrılacak. İşte İstanbullu Gelin’in sezon finali tarihi ve kadrodaki o değişiklikler!

MedyaTava yazarı Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kısa bir süre sonra ekran macerasına ara verecek olan İstanbullu Gelin’in kadrosunda değişiklikler yaşanacak. İşte o yazı:

8 Haziran’da sezon finali yapacak olan dizide, bu hafta Can karakterine hayat verenMurat Aygen, ekibe veda edecek. Başlangıçta Murat Aygen diziyle kısa süreli anlaşma yapmış ancak daha sonra başarılı performansı ve seyirciden gelen olumlu geri dönüşlerin ardından rolü uzatılmıştı. Efendi kişiliği ve iş disiplini nedeniyle dizi ekibinin çok sevdiği Murat Aygen, senaryo gereği diziden ayrılacak.

Yurtdışında da büyük ilgi gören ve her hafta yeni bir ülkede seyirciyle buluşan “İstanbullu Gelin”de ayrıca Boran ailesinde de 2 kayıp yaşanacak. Dizide Özcan Deniz’in küçük kardeşi Murat Boran’a hayat veren Berkay Hardal, önümüzdeki hafta ekipten ayrılacak. Hardal’ın birkaç ay önce yapım şirketine menajeri aracılığıyla ayrılmak istediğini söylediği ve gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. Sözleşmesi devam ettiği için yapımcıya ihtarname gönderen oyuncunun şu günlerde son sahneleri çekiliyor. Bu arada Süreç Film’in Show TV için çekeceği “Meleklerin Aşkı” dizisiyle başrol oynamak için anlaşma yapan genç yıldız, dün yeni oyuncu arkadaşlarıyla okuma provasına katıldı.
Öte yandan Berkay Hardal’ın gerçek hayatta da sevgilisi olan Hira Koyuncuoğlu da aynı tarihte “İstanbullu Gelin”e veda edecek. Evin hizmetçisi Bade rolüne hayat veren Koyuncuoğlu, son bölümlerde Murat Boran’la gizlice evlenerek ailede büyük bir şokun yaşanmasına neden olmuştu. İki sevgilinin karı kocayı canlandırdıkları dizideki 2 sezon süren maceraları, sürpriz bir şekilde son bulacak.

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