İstanbullu Gelin'de sürpriz isim - Didem İnselel kimdir?
Ekran macerasında ikinci sezonunu sürdüren İstanbullu Gelin’e sürpriz isimler konuk olmaya devam ediyor. İstanbullu Gelin'in 11 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümüne Didem İnselel konuk olacak. Peki, Didem İnselel kimdir, İstanbullu Gelin’deki rolü ne?
Didem İnselel, başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz’in paylaştığı, oyuncu kadrosunda İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek ve Güven Murat Akpınar gibi isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin ile gündeme geldi. Kavak Yelleri ve O Hayat Benim dizileriyle tanınan Didem İnselel, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan İstanbullu Gelin’de Faruk’la kısa bir dönem yolları kesişmiş Halka İlişkiler uzmanı olarak izleyici karşısına çıkacak.
Didem İnselel kimdir?
Türk oyuncu ve sunucu Uğur Didem İnselel, 13 Temmuz 1976 yılında doğdu. Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde Gönül Kara adlı karakteri canlandırdı. 1999 yılında Melodi Programı'nda sunuculuk yapmıştır. Camdan Papuçlar (ATV), 29-30 (Show TV), Sahte Prenses (Show TV) dizilerinde, reklam filmlerinde ve kısa filmde oynadı.
Ayrıca Kanal D'de Fatih Portakal ile birlikte Ne yapmalı? adlı programı sundu. Bundan sonra tiyatro hayatına devam edeceğini bildirdi. TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev adlı dizide İnci karakterini canlandırdı. İki sezon yer aldığı O Hayat Benim adlı dizide Fulya karakterine hayat verdi.
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