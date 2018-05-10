İstanbullu Gelin'de sürpriz isim - Didem İnselel kimdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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10.05.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

İstanbullu Gelin'de sürpriz isim - Didem İnselel kimdir?

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İstanbullu Gelin'de sürpriz isim - Didem İnselel kimdir?

Ekran macerasında ikinci sezonunu sürdüren İstanbullu Gelin’e sürpriz isimler konuk olmaya devam ediyor. İstanbullu Gelin'in 11 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümüne Didem İnselel konuk olacak. Peki, Didem İnselel kimdir, İstanbullu Gelin’deki rolü ne?

Didem İnselel, başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz’in paylaştığı, oyuncu kadrosunda İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek ve Güven Murat Akpınar gibi isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin ile gündeme geldi. Kavak Yelleri ve O Hayat Benim dizileriyle tanınan Didem İnselel, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan İstanbullu Gelin’de Faruk’la kısa bir dönem yolları kesişmiş Halka İlişkiler uzmanı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Didem İnselel kimdir?

Türk oyuncu ve sunucu Uğur Didem İnselel, 13 Temmuz 1976 yılında doğdu. Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde Gönül Kara adlı karakteri canlandırdı.  1999 yılında Melodi Programı'nda sunuculuk yapmıştır. Camdan Papuçlar (ATV), 29-30 (Show TV), Sahte Prenses (Show TV) dizilerinde, reklam filmlerinde ve kısa filmde oynadı.

Ayrıca Kanal D'de Fatih Portakal ile birlikte Ne yapmalı? adlı programı sundu. Bundan sonra tiyatro hayatına devam edeceğini bildirdi. TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev adlı dizide İnci karakterini canlandırdı. İki sezon yer aldığı O Hayat Benim adlı dizide Fulya karakterine hayat verdi.

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