İstanbullu Gelin son bölümde kim veda etti? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin dizisi dün akşam 46. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sürprizlerle dolu gelişmelerle başlayan İstanbullu Gelin son bölümünde Faruk’un kendisinin arkasından işler çevirdiğini düşünen Adem, kısa süreliğine bir maske takındı. Finalde Murat Aygen’in canlandırdığı Can karakteri kadrodan ayrılırken; Süreyya eline geçen kamera görüntüleriyle sarsıldı. Şimdi ise gözler İstanbullu Gelin yeni fragmanında!
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar son gelişmelerin hemen ardından başladı. Süreyya ve Faruk’un bebeklerinin cinsiyetini öğrendiği, Ada’nın durumunun iyiye gittiği haberinin bayram havası yarattığı İstanbullu Gelin son bölüm finali ise ekran karşındakileri adeta ters köşe yaptı. Faruk’un kendisinin kirli geçmişinin peşine düştüğünü öğrenen Adem, Can’dan aldığı kozları kullanmaya karar verdi, üstelik sürpriz ortağıyla beraber. Final sahnesinde Süreyya, telefonuna gelen gizli kamera görüntüleriyle sarsıldı. Görüntülerde Faruk, Adem’i hapse göndermek için bir anlaşma yapma peşindeydi. Peki Süreyya eline geçen görüntüler ardından ne yapacak, nasıl bir tepki verecek? Bu soru işaretlerine yanıt bekleyen izleyiciler heyecanla İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Peki İstanbullu Gelin yeni fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
Adem duyduğu gerçekle yıkılmıştır. Faruk ve Süreyya bebeklerinin cinsiyetini öğrenirken, Fikretler’den müjdeli haber gelir; Ada tedaviye cevap vermektedir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Adem planına odaklanır. Boranjet’in lansmanı başarılı geçse de Fikret öne çıkanın yine Faruk olmasından rahatsızdır. Fikret’i geri kazanmak isteyen İpek ise eline geçirdiği koz ile Faruk ve Süreyya arasında taşları yerinden oynatacaktır.
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