İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm fragmanı Adem’in yeni hamlesi
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Faruk’un Adem’i hapse göndermek istediğini öğrenen Süreyya’nın sert sözlerinin damga vurduğu İstanbullu Gelin’in 47. bölüm fragmanında Adem’in yeni planına yönelik cümlesi de merak uyandırdı. İşte İstanbullu Gelin 47. Bölüm fragmanı ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti!
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölümünde ilk görüntüler paylaşıldı. 27 Nisan tarihli İstanbullu Gelin 47. bölümüne dair çarpıcı ipuçları veren fragmanda özellikle Süreyya’nın, “Hangi açıklama bana sevdiğim adamı geri verecek söyler misin?” sözleri şok etkisi yarattı. Faruk’un gizli kamera görüntüleri eline geçen Süreyya, sevdiği adamın karanlık yüzüyle karşılaşmanın hayal kırıklığını yaşar ve bu kez ne olursa olsun öğrendiği şey Dilara ile paylaşır. Gözü eskisinden daha fazla kararan Adem’i durdurmak ise daha zor olacaktır. İşte tüm bu sahnelerin detaylarını içeren İstanbullu Gelin 47. bölüm fragmanı!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Adem duyduğu gerçekle yıkılmıştır. Faruk ve Süreyya bebeklerinin cinsiyetini öğrenirken, Fikretler’den müjdeli haber gelir; Ada tedaviye cevap vermektedir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Adem planına odaklanır. Boranjet’in lansmanı başarılı geçse de Fikret öne çıkanın yine Faruk olmasından rahatsızdır. Fikret’i geri kazanmak isteyen İpek ise eline geçirdiği koz ile Faruk ve Süreyya arasında taşları yerinden oynatacaktır.
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