İstanbullu Gelin son bölüme Ada şoku! 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriTelevizyon İstanbullu Gelin son bölüme Ada şoku! 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Televizyon
31.03.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

İstanbullu Gelin son bölüme Ada şoku! 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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İstanbullu Gelin son bölüme Ada şoku! 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin son bölümü ile meraklı gözleri üzerine topladı. Ada'nın hastalığının ayyuka çıkması üzerine, Fikret büyük bir üzüntü içerisine girmiştir. İstanbullu Gelin son bölümünde Fikret'in elinden gelen tek şeyin ilik nakli olduğunu söyleyen doktor, bunun da yalnızca Ada'nın kardeşi aracılığıyla alınabileceğini aktardı. Peki, İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte, son bölümün ardından merakla beklenen fragman hakkında bazı bilgiler

İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayınlandı. İstanbullu Gelin'in son bölümüne öğrenilen hastalık haberi damga vurdu. Ada'dan istenen biopsi nedeniyle kuşkuya düşen Fikret, son bölümde bu konuyu konuşmak üzere doktorun yanına gitmiştir. Ancak duydukları Fikret'i kahretmeye yetecektir. İşte, İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm fragmanı hakkında baız bilgiler ve son bölümden bazı detaylar

İstanbullu Gelin son bölümü ile yürekleri dağladı. Ada'nın kan hastalığından şüphelenen doktor, Fikret'e ilik nakli gerekebileceğini söylemiştir. Ancak ilik nakli için ise Ada'nın bir kardeşinin bulunması ve naklin oradan gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Peki, İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm fragmanında bu konuyla ilgili nasıl bir çözüm üretilecek? Tek çözüm yolu Esra mı olacak?

İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

Son bölüme Ada'nın hastalığı ve Fikret'in çaresizliği damga vuruyor. 

Faruk, Fikret’in havayolu şirketi hamlesini öfkeyle karşılar. Bunun dışında Osman nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı ile mücadele etmektedir. Adem’in annesi ile görüşmeyi reddetmesi Reyhan’ın Boranlara karşı öfkesini yükseltir. Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı ise hala sınavdadır. Süreyya, Dilara yüzünden kendi gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Süreyya İpek, Esra üzerinden kurduğu planı işletir ve amacına bir adım daha yaklaşır. Fakat bu sefer hiç beklemediği bir haber ile karşı karşıya kalacaktır.

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