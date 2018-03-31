İstanbullu Gelin son bölüme Ada şoku! 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin son bölümü ile meraklı gözleri üzerine topladı. Ada'nın hastalığının ayyuka çıkması üzerine, Fikret büyük bir üzüntü içerisine girmiştir. İstanbullu Gelin son bölümünde Fikret'in elinden gelen tek şeyin ilik nakli olduğunu söyleyen doktor, bunun da yalnızca Ada'nın kardeşi aracılığıyla alınabileceğini aktardı. Peki, İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte, son bölümün ardından merakla beklenen fragman hakkında bazı bilgiler
İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayınlandı. İstanbullu Gelin'in son bölümüne öğrenilen hastalık haberi damga vurdu. Ada'dan istenen biopsi nedeniyle kuşkuya düşen Fikret, son bölümde bu konuyu konuşmak üzere doktorun yanına gitmiştir. Ancak duydukları Fikret'i kahretmeye yetecektir. İşte, İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm fragmanı hakkında baız bilgiler ve son bölümden bazı detaylar
İstanbullu Gelin son bölümü ile yürekleri dağladı. Ada'nın kan hastalığından şüphelenen doktor, Fikret'e ilik nakli gerekebileceğini söylemiştir. Ancak ilik nakli için ise Ada'nın bir kardeşinin bulunması ve naklin oradan gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Peki, İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm fragmanında bu konuyla ilgili nasıl bir çözüm üretilecek? Tek çözüm yolu Esra mı olacak?
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
Son bölüme Ada'nın hastalığı ve Fikret'in çaresizliği damga vuruyor.
Faruk, Fikret’in havayolu şirketi hamlesini öfkeyle karşılar. Bunun dışında Osman nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı ile mücadele etmektedir. Adem’in annesi ile görüşmeyi reddetmesi Reyhan’ın Boranlara karşı öfkesini yükseltir. Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı ise hala sınavdadır. Süreyya, Dilara yüzünden kendi gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Süreyya İpek, Esra üzerinden kurduğu planı işletir ve amacına bir adım daha yaklaşır. Fakat bu sefer hiç beklemediği bir haber ile karşı karşıya kalacaktır.
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