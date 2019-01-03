İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'den ayrılır mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleriİrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'den ayrılır mı?
GeriTelevizyon İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'den ayrılır mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
03.01.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'den ayrılır mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'den ayrılır mı?

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun dizideki rolünü kaybedebileceğini yazdı.

İşte yazının o bölümü:
İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'den ayrılırsa şaşırmayın!
''Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun sosyal medyasından yaptığı şu paylaşım, yapımcısıyla köprüleri attığının göstergesi.

İşte Helvacıoğlu'nun oyuncu olarak yıldızını parlatan dizinin yapımcısı için yazdıkları:

'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e büyük bir mutlulukla katılarak ilk kez sahnede şarkı söyleme deneyimi yaşadım çok eğlendim ve keyif aldım. Sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm programda bana ait bölümün gösterilmemesi yönünde bir karar almak zorunda kaldım. Çünkü 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yapımcı şirketi hayat verdiğim Nefes karakterinin gereği gibi korunabilmesi ve hissettiklerini daha iyi aktarabilmem amacıyla muvafakat etmediğini, çekimde yer aldıktan sonra bildirdi.''
'Dizi karakterlerini korumak yapımcıdan önce oyuncuya düşmez mi?' tartışmasını bir yana bırakın, bu iş nasıl oldu da bu noktaya geldi?

'O SES TÜRKİYE'YE BİZE DANIŞMADAN BAŞVURDU'
Projenin yapımcısı Osman Sınav'ı aradım. Söyledikleri Helvacıoğlu ile aralarındaki gerilimi net bir şekilde ortaya koydu:
'Sosyal medyada yaptığı açıklamada yapımcısından üçüncü şahıs gibi bahseden Helvacıoğlu, 'O Ses Türkiye'ye bize danışmadan başvurdu. Menajeri prodüksiyon ekibini arayıp dizinin şarkılarından birini söylemek için izin istedi. Şarkıdan önce kanala sorun bakalım izin veriyorlar mı dedim? Kanalın izin vermediği bildirilmesine rağmen çekimlere katılıp, şarkı söyleyince aramızdaki sözleşme gereğince kendisine ve TV8'e ihtarname yolladık.'
Yapımcıyla oyuncu arasındaki bu restleşmeden sonra ne olur?
Şayet Helvacıoğlu, bu saatten sonra yapımcısıyla uzlaşmaya yanaşmazsa 'Sen Anlat Karadeniz'de hayat verdiği Nefes'in ömrü uzun olmaz.''

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Eşim beni 'sen artık hiç eğlenceli biri değilsin' deyip terk etti

Yeşilköy'de silahlar konuştu... Özlem Yıldız'ın panik anları!

Kıvanç tuttu Başak pişirdi

Ne kadar büyüttüler!