İnsanlık Suçu yeni bölüm 2.fragmanı: Gökhan ve Cemal kardeş
Kanal D ekranlarının her cumartesi büyük bir heyecanla beklenen dizisi İnsanlık Suçu’nun yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan İnsanlık Suçu 5. bölüm 2. Fragmanına ‘Gökhan ve Cemal kardeş’ sözleri damga vurdu. Sami’nin uzun zamandır sakladığı bu sırrı açığa vurmasıyla dengeler değişecek. İşte İnsanlık Suçu 5. bölüm fragmanları ve yeni bölüm gelişmelerine dair kısa bir özet!
İnsanlık Suçu dizisinin yeni bölüm fragmanları çarpıcı detayları gözler önüne serdi. Cemal'in babası olduğunu söyleyen Sami, Gökhan ile de kardeş olduğunu açıkça ifade eder. Sami’nin oğlu olduğunu kabullenemeyen Cemal, aksini ispat etmek için annesiyle konuşur! Suna ise Cemal ile başlangıçlar yapmak üzeredir. Fakat öğrendiği durum, herkesin hayatını tepe taklak edecektir.
İnsanlık Suçu, merakla beklenen bölümüyle 28 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Cemal, babasının İstanbul’da 25 yıl önce kurduğu atölyeyi keşfettiğinde kendini uzun zamandır ilk defa bir yere ait hisseder. Artık nereden başlayacağını biliyordur. Ancak yine karşısında Sami’yi bulur. Bu mekânın onun için de vazgeçilmez bir anlamı vardır. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Cemal bir babaannesi olduğunu öğrenir. Bu durum Cemal’in planlarını yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır.
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