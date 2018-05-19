İnsanlık Suçu final bölümü fragmanı yayınlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleriİnsanlık Suçu final bölümü fragmanı yayınlandı
GeriTelevizyon İnsanlık Suçu final bölümü fragmanı yayınlandı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
19.05.2018 - 16:32, Son Güncelleme:

İnsanlık Suçu final bölümü fragmanı yayınlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnsanlık Suçu final bölümü fragmanı yayınlandı

İnsanlık Suçu dizisinin final bölümü fragmanı izleyicilerle buluştu. Kanal D ekranlarının cumartesi dizisi İnsanlık Suçu, 8. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Final bölümünde; Cemal, Suna'ya olan aşkını itiraf ediyor; tüm aile bu ilişkiye karşı çıkıyor. İşte İnsanlık Suçu final gelişmelerine dair detaylar!

Yapımını Pastel Film’in üstlendiği, başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı İnsanlık Suçu, bu akşam son kez ekranlarda olacak. Adana’da yaşayan fakir ve hırslı bir genç olan Cemal’in, para ve güç için neleri feda edebileceğinin hikayesinin anlatıldığı İnsanlık Suçu 8. Bölümüyle final yapacak.

Cemal, tüm Gökdemir ailesini karşısına alarak Suna'ya olan aşkını ve birbirini sevdiklerini söyler. Fakat bu ilişki için herkesten sert tepki alır. Gökhan, bu birlikteliğin önüne geçmek için kirli oyunlarını gerçekleştirir ve Suna'ya seçim şansı bırakmaz. Suna ise ne diyeceği konusunda kararsızdır. Suna ve Cemal, birlikte çıkacakları bu yolda farklı bir hayat için aile ile olan bağlarını koparacaklar mı? İnsanlık Suçu, merakla beklenen bölümüyle 19 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!



FİNALDE NELER YAŞANACAK?

Suna’nın Gökhan’la evlendiğini öğrenen Cemal deliye döner. Amcasının evinde düzenlenen daveti basarak büyük olay çıkarır. Sami ve Cemal, ilk defa çok sert şekilde karşı karşıya gelir.
Geçmişin bütün karanlık noktalarını aydınlatmaya kararlı olan Sami, Adana’ya bir yolculuk yapar ve 25 yıl önce Hülya’nın Asaf’la birlikte kaldığı evin sahiplerini bulur. Orada öğrendikleri ise Sami’nin kafasını daha da karıştıracaktır.

Suna’nın tehditle evlendiğinde inanan Cemal ise, genç kızın karşısına çıkar. Ancak Gökhan’ın sevdiği adama zarar vermesinden korkan Suna yalan söylemeye devam eder. O esnada onları izlemekte olan Sabri, ikilinin fotoğrafını Gökhan’a gönderir.
Kıskançlıktan ne yapacağını bilmeyen Gökhan, Suna’yı birlikte olmaya zorlayınca ikili arasında çıkan arbede herkesin hayatını yeniden değiştirecek bir olaya sebep olur.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bu kadar güzel bir dönemde neden depresyon yaşanır ki

Gelmişken tatil yapalım

Düğüne eski elbiseyle gitti

Gelin yola çıktı: İşte Meghan Markle'ın gelinliği