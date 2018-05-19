İnsanlık Suçu final bölümü fragmanı yayınlandı
İnsanlık Suçu dizisinin final bölümü fragmanı izleyicilerle buluştu. Kanal D ekranlarının cumartesi dizisi İnsanlık Suçu, 8. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Final bölümünde; Cemal, Suna'ya olan aşkını itiraf ediyor; tüm aile bu ilişkiye karşı çıkıyor. İşte İnsanlık Suçu final gelişmelerine dair detaylar!
Yapımını Pastel Film’in üstlendiği, başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı İnsanlık Suçu, bu akşam son kez ekranlarda olacak. Adana’da yaşayan fakir ve hırslı bir genç olan Cemal’in, para ve güç için neleri feda edebileceğinin hikayesinin anlatıldığı İnsanlık Suçu 8. Bölümüyle final yapacak.
Cemal, tüm Gökdemir ailesini karşısına alarak Suna'ya olan aşkını ve birbirini sevdiklerini söyler. Fakat bu ilişki için herkesten sert tepki alır. Gökhan, bu birlikteliğin önüne geçmek için kirli oyunlarını gerçekleştirir ve Suna'ya seçim şansı bırakmaz. Suna ise ne diyeceği konusunda kararsızdır. Suna ve Cemal, birlikte çıkacakları bu yolda farklı bir hayat için aile ile olan bağlarını koparacaklar mı? İnsanlık Suçu, merakla beklenen bölümüyle 19 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
FİNALDE NELER YAŞANACAK?
Suna’nın Gökhan’la evlendiğini öğrenen Cemal deliye döner. Amcasının evinde düzenlenen daveti basarak büyük olay çıkarır. Sami ve Cemal, ilk defa çok sert şekilde karşı karşıya gelir.
Geçmişin bütün karanlık noktalarını aydınlatmaya kararlı olan Sami, Adana’ya bir yolculuk yapar ve 25 yıl önce Hülya’nın Asaf’la birlikte kaldığı evin sahiplerini bulur. Orada öğrendikleri ise Sami’nin kafasını daha da karıştıracaktır.
Suna’nın tehditle evlendiğinde inanan Cemal ise, genç kızın karşısına çıkar. Ancak Gökhan’ın sevdiği adama zarar vermesinden korkan Suna yalan söylemeye devam eder. O esnada onları izlemekte olan Sabri, ikilinin fotoğrafını Gökhan’a gönderir.
Kıskançlıktan ne yapacağını bilmeyen Gökhan, Suna’yı birlikte olmaya zorlayınca ikili arasında çıkan arbede herkesin hayatını yeniden değiştirecek bir olaya sebep olur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle