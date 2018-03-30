İnsanlık Suçu dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte dizinin genel hikayesi

Kanal D'nin yeni dizisi "İnsanlık Suçu", 31 Mart Cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşacak. Adana’da yaşayan fakir ve hırslı bir genç olan Cemal’in, para ve güç için neleri feda edebileceğinin hikayesinin anlatıldığı dizi “İnsanlık Suçu”nun genel hikayesi ve künyesi şöyle;

Adana’nın yoksul mahallelerinden birinde yaşayan Cemal, garsonluk yaparak tüm ailesine bakmaya çalışmaktadır. Hep bir çıkış yolu arayan Cemal’in çaresizliği ağır hasta babasının ölümüyle daha da büyümüştür. Bu acı olayın hayatını kökünden değiştireceğinin ise henüz farkında değildir. Babası son nefesini vermeden önce Cemal’e İstanbul’da zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Varlıklı bir akrabası olduğunu öğrenmek sefalet içinde büyüyen Cemal’i derinden sarsar. Ülkenin sayılı iş adamlarından olan amcası Sami Gökdemir’in ortaya çıkıp, yeğenine sahip oldukları zenginlikten pay vaat etmesiyle Cemal’in aklı iyice karışır.

Annesi Hülya, yılların verdiği husumet ve geçmişin kapanmayan yaraları nedeniyle oğlunu Sami’den ve çevresinden uzak tutmak ister. Ancak Cemal’in yaşamı çoktan geri dönülmez bir yola girmiştir. Annesinin tüm engel olma çabalarına rağmen kaderinden kaçamayan Cemal, amcasının teklifini kabul etmeye mecbur kalacaktır. İstanbul’da yepyeni bir dünyaya adım atan Cemal, Gökdemir ailesine kendini kabul ettirmeye çabalarken kuzeniyle nişanlı olan Suna’ya âşık olmaktan da kendini alıkoyamayacak ve kendini bambaşka hayallere kaptıracaktır. Ne var ki peşini bırakmayan günahları onun umutlarını kısa sürede paramparça etmeye yetecektir. Cemal’in önünde artık sonu belirsiz, çetin bir yolculuk başlamıştır.

OYUNCULARI VE KARAKTER ANALİZİ

Gizem Karaca

Karakter: Suna Değirmenci

23 yaşında narin, kırılgan ve zarif bir genç kızdır. Alçakgönüllü ve sevecen biridir. İyi koşullarda büyüyen Suna, babasının iflası ve ardından kaçıp gitmesiyle büyük bir travma geçirmiştir. Bu süreçte yanlarında olan Sami’yi bir baba gibi kabullenmiştir. Annesi Cavidan’ın bitmeyen istekleri nedeniyle, Sami’nin oğlu Gökhan’la olan ilişkisini kesememektedir.

Karaca dizide; narin, kırılgan ve zarif bir genç kız olan Suna Değirmenci’ye hayat verecek. Alçakgönüllü ve sevecen biri olan Suna, babasının iflası ve ardından kaçıp gitmesiyle büyük bir travma geçirmiş ve bu süreçte yanında olan Sami (Ahmet Mümtaz Taylan)’yi bir baba gibi kabullenmiştir. Annesinin bitmeyen istekleri nedeniyle, Sami’nin oğlu Gökhan (Serkay Tütüncü)’la isteksiz bir ilişki içerisinde olan Suna’nın neler yaşayacağı şimdiden büyük merak konusu.

Ahmet Mümtaz Taylan

Karakter: Sami Gökdemir

İlerleyen yaşına rağmen duruşu, giyinişi, tavırları ve konuşması ile hâlâ yakışıklı ve etkileyici bir adamdır. Kardeşi Asaf’ın, yaptığı kötülüğü unutamayan Sami, yıllarca bu yürek yarasıyla yaşamıştır. Tatlı sert yönleri olsa da çoğunlukla bunu göstermez, sert ve acımasız bir ifadeye sahiptir. Beğeni ile takip edilen genç isimler ile birlikte usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da İnsanlık Suçu’nda izleyici ile buluşacak.

Dizide, Cemal’in ( Kaan Yıldırım) amcası Sami Gökdemir rolünü canlandıracak olan Ahmet Mümtaz Taylan, kardeşi Asaf’ın yaptığı kötülüğü unutamamış, yıllardır yaşadığı yürek yarası ile sert ve acımasız hale gelmiş bir karaktere hayat verecek.

Melike İpek Yalova

Karakter: Cevher Akışık

Fakir bir ailenin çocuğu olan 20 yaşındaki Cevher, oldukça çekici bir kızdır. Kazandığı paranın büyük kısmını eve harcamaktadır. Kendi sonunun da erken ölen annesine benzeyeceğinden korkmaktadır. Azimli, kararlı ve güçlü bir genç kızdır.

Güzel oyuncu dizide, annesini erken yaşta kaybetmiş, babası ve ağabeyi ile yaşayan yoksul bir ailenin kızı Cevher karakterine hayat veriyor. Cevher’in en büyük isteği, içerisinde bulunduğu hayattan kurtulmak. Ancak zaman zaman umutları azalsa da hiçbir şekilde pes etmeyen, azimli, kararlı, güçlü bir genç kız.

Kaan Yıldırım

Karakter: Cemal Gökdemir

25 yaşında, yakışıklı bir gençtir. Erken yaşta çalışmaya başlamış ve maddi sıkıntılara babasının hastalığı da eklenince liseden sonra okuyamamıştır. Adana’nın iyi restaurantlarından birinde garsonluk yapmaktadır. Zenginliğe ve lükse karşı farkında olmadığı bir zaafı vardır. Babasının ölümünün ardından ortaya çıkan zengin amcasının yaptığı teklifle, hayatı bir anda değişecektir.

Cemal, maddi sıkıntılar yüzünden erken yaşta çalışmaya başlayıp garsonluk yaparak geçimini sağlamaya çalışan bir delikanlıdır. Cemal’in babasının ölümünün ardından ortaya çıkan zengin amcası Sami Gökdemir’in (Ahmet Mümtaz Taylan) yaptığı teklifle, hayatı bir anda değişecektir.

Serkay Tütüncü

Karakter: Gökhan Gökdemir

Gökhan 24 yaşında, yakışıklı bir gençtir. En iyi okullarda okumuştur ve mezun olur olmaz babasının şirketinde işe başlamıştır. Büyük iş adamı Sami Gökdemir’in biricik oğlu Gökhan, babasından korktuğu için nişanlısı Suna’yla olan beraberliğini bitirememektedir.

Serkay Tütüncü, dizide Sami Gökdemir (Ahmet Mümtaz Taylan)’ın yakışıklı oğlu Gökhan’ı canlandıracak. En iyi okullarda okuyup mezun olur olmaz babasının yanında işe başlayan Gökhan, babasından çekindiği için nişanlısı Suna’yla beraberliğini bitirememektedir.

Deniz Uğur

Karakter: Emel Gökdemir

Bursalı tüccar bir ailenin kızı olan Emel, Sami’nin eşidir. Son derece hoş ve bakımlı bir kadındır. Oğlu Gökhan’ı fazlasıyla şımartan Emel, Mine’yi kendisine benzetmeye çalışmıştır. Bu nedenle kızıyla yaşadığı sürtüşmeler hiç bitmez. Ailesinden başka kimseyi gözü görmeyen, bencil, bir o kadar da hırslı bir kadındır.

Cankat Aydos

Karakter: Selim Durak

25 yaşında, sempatik görünümlü bir gençtir. Yetiştirme yurdunda büyümüş, annesini ve babasını hiç tanımamıştır. Kendini bildi bileli çalışan Selim, tüm olumsuzluklara rağmen hırsından, azminden ve hayallerinden hiç vazgeçmemiştir. En yakın arkadaşı Cemal’le birlikte Adana’nın iyi restoranlarından birinde valelik yaparak para kazanan Selim, kendi yaşında olan zengin gençlerin yaşamlarına özenmektedir.

Cansu Dağdelen

Karakter: Esra Gökdemir

Güzel ve masum bir kızdır. İlk görüşte dikkat çekecek bir cazibesi vardır. Fakir bir ailenin küçük çocuğu olan Esra, maddi sıkıntılarla büyümüş ve okumayı çok istemesine rağmen liseden sonra okuyamamıştır. En büyük hayali kendisini seven bir adamla evlenmek ve mutlu bir yuva kurmaktır.

Laçin Ceylan

Karakter: Hülya Gökdemir

İşçi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiş, muhafazakâr aile kuralları içerisinde büyümüştür. Başarılı bir tekstilcinin oğlu olan Asaf ile evlidir. Ailesi tarafından reddedilen Asaf’la beraber yeni bir hayat kurmak için çok mücadele etmiş, zor koşullar altında çocuklarını büyütmeye çalışmış, onlara kol kanat germiş, müşfik bir anne olmuştur.